BKKBN Menjadi Tuan Rumah Konferensi Kependudukan Internasional

INFO NASIONAL - Syahdunya langgam Jawa sayup-sayup menggema, tiga penari cantik masuk panggung utama dan menarikan tari asmoro dengan gemulai indah. Sajian budaya khas Yogyakarta membuka kegiatan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)dalam acara pertemuan tahunan anggota Partners in Population and Development (PPD) 2017 dan Konferensi Internasional Antarmenteri untuk Kependudukan dan Pembangunan ke-14 di Ballroom Hotel Hyatt Regency, Yogyakarta, 28-30 November 2017.

Kegiatan yang diikuti 26 negara anggota PPD dari beragam benua ini mengambil tema “Sustainable Cities, Human Mobility and International Migration: ASouth to South Perspective and Intervention Needs Test”.