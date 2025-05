BNI Syariah Sabet Tiga Penghargaan di IBA 2015

INFO BISNIS - Rasa syukur dan bangga dilontarkan Corporate Secretary and Communication Head BNI Syariah Endang Rosawati atas penghargaan yang berhasil diraih pada acara Indonesia Banking Award 2015.

Pada acara yang digelar Tempo Media Group dan Indonesia Banking School pada 17 September 2015, ini BNI Syariah berhasil menyabet tiga penghargaan sekaligus. Yaitu sebagai salah satu The Most Efficient Bank, The Most Reliable Bank, dan Diversity of Board "Alhamdulillah, kami bersyukur dan juga bangga, BNI Syariah dapat mengukir kinerja yang baik, sehingga dinilai layak untuk menerima penghargaan ini," ujarnya. Disebutkan bahw penghargaan ini cukup bergengsi karena penilaian dilakukan oleh juri yang berasal dari pihak akademisi di bidang perbankan yaitu Indonesia Banking School, para ahli ekonomi syariah, anggota Dewan Syariah Nasional.

Menurut Endang, ada satu kategori yang cukup menarik untuk tahun ini yaitu kategori Diversity of Board, dimana kategori ini menunjukkan keragaman di jajaran eksekutif juga menunjang kinerja suatu perusahaan, sepanjang para direksi memiliki visi misi yang sama dan keinginan bersama untuk mewujudkan tujuan perusahaan. BNI Syariah sendiri dengan keragaman dewan direksi pada keahlian/kompetensi, usia, pendidikan dan passion, namun memiliki tujuan yang sama untuk mewujudkan BNI Syariah sebagai bank pilihan masyarakat yang membawa nilai kebaikan. "Dengan latar keahlian yang berbeda, masing-masing direksi memiliki ketajaman dalam bidangnya masing-masing, dan ketajaman ini saling bersinergi membentuk suatu kebijakan dan arah yang komprehensif dan mudah diikuti oleh lini yang berada di bawahnya," tuturnya.

BNI Syariah sangat mengapresiasi penghargaan yang digelar setiap tahun oleh Tempo Media Group ini. "Karena hal ini menjadi pendorong bagi kami selaku institusi perbankan syariah untuk terus berpacu memberikan kinerja terbaik. Kriteria dan tolok ukur penilaian yang komprehensif menjadikan IBA 2015 ini menjadi ajang yang membanggakan untuk diikuti," kata Endang.

Ia berharap Indonesia Banking Award dapat menjadi spirit bagi perbankan dan industri keuangan pada umumnya, untuk dapat meningkatkan kinerja dan layanan. Apalagi dengan didukung media yang memiliki coverage yang luas, IBA juga diharapkan dapat menjadi ajang untuk lebih memperkenalkan peran perusahaan pada segmennya masing-masing. "Harapan kami IBA juga selain dapat menghasilkan inovasi pada pengukuran prestasi juga dapat menghasilkan rekomendasi bagi kemajuan industri," ucap Endang.

Untuk tetap mempertahankan prestasi ini, menurut Endang, sejak Februari 2014 lalu BNI Syariah sudah mencanangkan corporate campaign "HasanahTitik", yang artinya tidak ada kata lain dimana BNI Syariah senantiasa harus berbuat kebaikan dalam segala hal. BNI Syariah mengajak seluruh komponen baik karyawan, nasabah, pemerintah dan masyarakat untuk berbuat hasanah. "Inilah yang menjiwai insan Hasanah BNI Syariah untuk memberikan produk, layanan dan kinerja terbaik," ujarnya.

INFORIAL