BOLT! Raih Most Promising Service Provider 2015

INFO TEKNO - Indonesia Most Promising Service Provider of The Year berhasil diraih BOLT! 4G Ultra LTE. Penghargaan ini diterima pionir layanan mobile broadband berkecepatan tinggi di Indonesia, pada ajang tahunan Frost & Sullivan Indonesia Excellence Awards tahun 2015 di Jakarta.

Penghargaan diserahkan Senior Partner & Managing Director Frost & Sullivan, Manoj Menon kepada Larry Ridwan selaku Chief Commercial Officer BOLT! 4G Ultra LTE .

“Penghargaan ini semakin memotivasi kami melakukan lebih banyak lagi terobosan baru untuk pengalaman mobile broadband terbaik bagi para pelanggan,” ujar Chief Commercial Officer BOLT! 4G Ultra LTE Larry Ridwan.

Dalam event ke-8 yang diselenggarakan Frost & Sullivan juga diberikan 52 penghargaan kepada perusahaan-perusahaan terkemuka di Indonesia. Apresiasi diberikan bagi pencapaian dan kinerja luar biasa di industri dalam hal kepemimpinan, inovasi teknologi, customer service, dan strategi pengembangan produk.

BOLT! 4G Ultra LTE terpilih karena mengembangkan teknologi 4G berbasis teknologi TDD-LTE. Secara komersial, layanan [BOLT! 4G Ultra LTE] telah diluncurkan pada awal tahun 2014. BOLT! 4G Ultra LTE melakukan upgrade jaringan menggunakan teknologi LTE Advanced yang didukung 3.500 sites. Dengan kapasitas itu, BOLT mampu memberikan layanan data dengan kecepatan ultra cepat kepada pelanggan dan mencatat lebih dari 1,5 juta pelanggan.

Inforial