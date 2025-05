Busana Khas Indonesia Pukau Dunia

INFO TRAVEL - Kontingen Indonesia yang tampil dengan pakaian adat Lampung dan Bali menjadi pusat perhatian dalam Opening Ceremony Olympiade 2016 di Stadion Maracana, Rio de Janeiro, Sabtu, 6 Agustus 2016. Sebab, kata CDM Olimpiade Indonesia, Raja Sapta Oktohari, busana kontingen Indonesia mencolok dengan warna dominan, merah-putih dan dengan desain unik. Busana Indonesia mengutamakan kekhasan asal Lampung dan Bali. Pakaian khas adat Lampung yang dikenakan atlet renang Yessy Yosaputra terlihat mewah dengan mahkota kepala yang dikenal dengan nama siger (sigor) berwarna emas.

Jagoan lompat jangkit Indonesia, Maria Natalia Londa juga tampil cantik dengan kebaya putih dan kain emas. Londa anggun dengan rambut dikepang bergaya khas Bali. Seluruh dunia, seakan berada di Bali saat Londa melintas.

Di belakangnya, berbaris rapi para kontingen yang mengenakan jas Merah Putih bermotif burung garuda dan batik parang rancangan Prima Suci Ariani. Keberhasilan Indonesia mencuri perhatian dunia terlihat dari cuitan para pengguna social media pun tak henti memuji busana para atlet yang akan mengharumkan nama bangsa. Akun twitter @daniellismore misalnya. Dia tak ragu mengatakan “#Indonesia best dressed so far #Opening Ceremony.”

“Indonesia wins the most impressive outfit so far #OpeningCeremony#Rio2016.'c” sahut akun @sahl_dos9724.

“Question: Which country is to win the #OpeningCeremony best costumes gold medal? #Rio2016 Answer: Indonesia,” sambung akun@ashalmond.

“Indonesia legit confused the #OpeningCeremony for the #MissUniverse national costume contest. Stunning” timpal akun @willyleeadams.

Indonesia memang pantas disebut juara untuk kategori costume carnaval. Indonesia terbiasa tampil di berbagai karnaval. Seperti Jember Fashion Carnaval, Banyuwangi Ethno Carnaval, Solo Batik Carnival, Jogja Java Carnival, Semarang Night Carnaval, semuanya sudah kelas dunia. Seluruh even yang digelar di wilayah-wilayah tadi dikemas seru dan meriah dengan konsep acara setaraf nasional hingga internasional.

Tidak hanya itu, costume carnaval kreasi Universitas Negeri Yogyakarta, pernah menang dalam ajang Grand Champion World Costume Festival 2013. Menteri Pariwisata Arief Yahya mengakui jika kemenangan di Olympic Games menegaskan bahwa cultural value Indonesia memang terbaik dan masuk dalam 20 urutan teratas dunia.

“Apalagi kalau fashion sudah masuk di industri kreatif. Kita bisa menggungguli yang lain. Selamat dan salam Wonderful Indonesia,” kata Arief.

Kreasi Jember Fashion Carnaval, kata Arief Yahya, juga tak kalah hebat. Mereka berhasil merebut gelar second runner up dunia pada gelaran Carnaval International de Victoria, 22-24 April 2016 di Sychelles. Saat itu, Jember Fashion Carnaval mampu mengalahkan 23 tim internasional lainnya dengan saingan asal kontingen Notting Hill (Amerika Serikat) dan Reunion (Prancis).

“Di setiap pameran Wonderful Indonesia, selalu membawakan kostum carnival seperti itu di booth Indonesia,” ujar Arief.

Penampilan asal Negara Brasil, Kamboja, Tiongkok Jerman Inggris, Afrika Selatan Zambia, Spanyol, Italia, Swiss, Kenya, Swedia, Rusia, Bahama, Maroko, Pantai Gading dan Mauritius dipaksa takluk.

Arief mengucapkan selamat kepada kontingen Olimpiade Indonesia yang sukses mencuri perhatian dunia melalui pakaian adat khas Indonesia. “Terima kasih untuk tim Olimpiade Indonesia yang berhasil mendapatkan "emas" pertama lewat parade busana tradisional yang keren," ucap Arief.(*)