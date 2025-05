Citibank Indonesia Terus Kembangkan Layanan Digital Banking

INFO BISNIS - Citibank Indonesia terus mengembangkan layanan internet dan mobile banking melalui Citibank Online dan Citi Mobile. Ini dilakukan sejalan dengan usahanya untuk selalu meningkatkan layanan kepada nasabah. Dengan menawarkan end-to-end digital service mulai dari aplikasi kartu kredit, pengecekan transaksi dan limit serta investasi, hingga layanan transfer baik ke dalam dan luar negeri secara online, Citibank Indonesia berusaha untuk selalu menjadi yang terdepan dalam layanan Digital Banking di Indonesia.

Hal itu dibuktikan dengan dinobatkannya Citibank Indonesia sebagai The Best Bank in Digital Services pada ajang Indonesia Banking Award (IBA) 2015 yang diselenggarakan Tempo Media Group bekerja sama dengan Indonesia Banking School pada Kamis, 17 September 2015 lalu. "Kami sangat bahagia dan bangga dapat menerima penghargaan ini. Penghargaan ini kembali menunjukkan komitmen kami sebagai insititusi keuangan yang terus memberikan inovasi perbankan digital dalam mempermudah transaksi keuangan bagi para nasabah. Dengan pencapaian ini, kami akan senantiasa mempertahankan prestasi kami sebagai salah satu institusi keuangan dengan layanan digital terbaik di Indonesia," ujar Country Business Manager Citibank Indonesia Lauren Sulistiawati. Menurut dia, acara penghargaan IBA ini akan mendorong kompetisi yang sehat pada industri keuangan dan perbankan.

Melalui layanan digital, kata Lauren, para nasabah dapat memperoleh kenyamanan dan keamanan dalam melakukan aktivitas perbankan kapan saja dan di mana saja. Selain itu para nasabah juga dapat melakukan berbagai kegiatan perbankan secara mudah mulai dari aplikasi kartu kredit, pengecekan transaksi dan limit, pemantauan investasi, hingga layanan transfer baik ke dalam dan luar negeri. "Hanya dengan satu login, nasabah dapat mengakses seluruh rekening Citibank yang dimiliki di dalam maupun luar negeri, termasuk informasi Kartu Kredit Citi. Dengan memberikan kenyamanan kepada nasabah, Citibank Indonesia berusaha untuk selalu menjadi yang terdepan dalam layanan Digital Banking di Indonesia," ucap Lauren.

Nasabah dengan mobilitas tinggi juga dapat mengunduh aplikasi Citi Mobile untuk dapat mengakses seluruh rekening perbankan dan kartu kredit Citi melalui smartphone berbasis iOS (iPhone), Android, BlackBerry. Dengan Citi Mobile, kenyamanan pun ada dalam genggaman nasabah.

Lauren menuturkan melalui prinsip ‘memberikan pengalaman yang luar biasa’, Citibank akan terus mengedepankan kepentingan dan kebutuhan nasabah dalam pengembangan fitur ataupun layanan digital yang aman. "Upaya ini akan terus kami giatkan, sehingga pada akhirnya kegiatan keseharian perbankan nasabah menjadi kian mudah," tuturnya.

Kemudahan akses dan layanan perbankan juga merupakan salah satu komitmen Citibank dalam menyelaraskan salah satu program pemerintah untuk menciptakan industri keuangan yang harus mudah diakses masyarakat. Menurut Lauren, ini telah menjadi tujuan utama internet dan mobile banking Citibank. "Dalam pengembangannya, kami senantiasa mengedepankan kebutuhan, kenyamanan serta keamanan nasabah dalam memberikan fitur/layanan digital," ujarnya.

Sepanjang tahun 2015, pencapaian Citi diakui melalui beberapa penghargaan yang diperoleh baik di tingkat nasional maupun internasional seperti Best Foreign Bank untuk Indonesia dari Alpha Southeast Asia, Best Transaction Bank untuk Indonesia dari The Asset, Best Global Bank dari Euromoney, Best Consumer Digital Banking untuk Indonesia dari Global Finance, serta Best Wealt Management Bank in Indonesia dari The Asian Banker.

INFORIAL