Deddy Mizwar Gelorakan Gerakan Sosial Masyarakat

INFO JABAR - Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar menegaskan perlunya menggelorakan pemahaman dan komitmen publik, juga pentingnya gerakan sosial masyarakat. Sebab, upaya mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur tidak semudah membalikkan telapak tangan. Terlebih saat ini Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan, dan kesenjangan sosial.

“Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan komitmen dan upaya nyata dari semua pihak, baik pemerintah, swasta, akademisi, maupun media massa, bahu-membahu bersama para pekerja sosial dan komunitas masyarakat menembus berbagai rintangan,” kata Deddy dalam sambutannya pada peringatan Hari Pekerja Sosial Internasional di Bandung, Minggu, 19 Maret 2017.

Demiz, sapaan akrab Deddy Mizwar, menyambut baik rangkaian kegiatan dari Pekan Pekerja Sosial Nasional (PPSN) 2017 dengan tema “To Help People To Help Themselves” dalam memperingati Hari Pekerja Sosial Internasional. “Saya mengapresiasi tinggi kepada panitia dan semua pihak yang telah bahu-membahu menyukseskan terselenggaranya kegiatan yang sangat luar biasa ini, sebagai gerakan bersama untuk mengampanyekan profesi pekerjaan sosial,” ujarnya.

Demiz berharap kegiatan itu dapat semakin memperkuat dukungan terhadap undang-undang tentang praktek pekerja sosial, sehingga pekerja sosial menjadi profesi terdepan dalam perubahan sosial, pelayanan sosial, pembangunan sosial. (*)