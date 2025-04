Deddy Mizwar: Jadikan Pilkada Sebagai Pesta Demokrasi

Kualitas demokrasi di zaman now, lanjut Demiz, bisa dilihat dari beberapa hal yang dia sadur dari karya tulis "Keadilan Pemilu (Towards an International Statement of Principles of Electoral Justice, Accra, Ghana, 15 September 2011)”. Di antaranya, Integritas yang tinggi dari lembaga penyelenggara, partisipasi publik tinggi, berdasarkan hukum yang berkepastian tinggi, imparsial (netral atau tidak memihak) dan adil, profesional dan independen, transparan, tepat waktu sesuai dengan rencana, tanpa kekerasan atau bebas dari ancaman dan kekerasan, teratur, peserta pemilu menerima wajar kalah atau menang. "Dalam konteks Indonesia, sudah ada acuannya, yaitu prinsip-prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil," ujarnya.