Dens TV Luncurkan VShorts, Sensasi Baru Video Pendek di DensGO

INFO BISNIS - Dens TV, sebagai platform layanan streaming TV Channels dan Video On Demand (VOD) terkemuka, resmi meluncurkan pembaruan besar untuk aplikasi DensGO. Dengan mengusung berbagai fitur terbaru, termasuk VShorts, Push Notification, Cast, serta desain segar bertajuk ‘New Look, New Journey’, Dens TV berkomitmen menghadirkan pengalaman menonton yang lebih menarik dan interaktif bagi penggunanya.