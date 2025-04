Deretan Bank Terbaik Diumumkan Malam Ini

INFO BISNIS - Ajang penghargaan untuk bank terbaik di Indonesia, Indonesia Banking Award (IBA) 2017, digelar malam ini, Rabu, 13 September 2017, di Hotel JS Luwansa, Jakarta. Apresiasi perbankan yang diselenggarakan Tempo Media Group dan Indonesia Banking School ini akan memunculkan bank-bank terbaik dalam beberapa kategori yang dinilai.

Pada tahun ini ada delapan kategori penghargaan dan apresiasi yang diberikan, yakni The Most Efficient Bank, The Most Reliable Bank, The Best Bank in Digital Services, The Best Bank in Retail Banking Services, Diversity of Board, Productivity, Best Sharia Business Unit, dan Best Parenting Bank.

Penilaian bank terbaik dari masing-masing kategori ini dilakukan panel juri yang terdiri atas Rektor Indonesia Banking School Subarjo Joyosumarto Dosen Indonesia Banking School Zaenal Abidin, Ekonom Senior Hendri Saparni, Dosen Indonesia Banking School Ahmad Adriansyah, dan Direktur Pusat Data dan Analis TEMPO M. Taufiqurrohman.

Untuk penilaian The Most Efficient Bank, panel juri mengambil 106 data Bank Umum Konvensional dan 12 Bank Umum Syariah, sesuai dengan laporan keuangan akhir 2016. Sementara 60 persen analisis dilakukan terhadap kinerja keuangan dan porsi kinerja efisiensi sebesar 40 persen.

“Dalam konteks perbankan di Indonesia, efisiensi adalah isu yang penting dan terus menjadi perhatian regulator. Selain BOPO (biaya operasional dibanding pendapatan operasional), perlu dilakukan penilaian efisiensi dengan menggunakan metode DEA (Data Envelopment Analysis), yang kami nilai lebih baik,” ujar anggota panel juri M Taufiqurrahman.

Sementara untuk kategori Best Parenting Banking yang baru diadakan pada IBA tahun ini, penilaian dilakukan atas kinerja anak perusahaan bank yang lebih baik dibandingkan bila berdiri sendiri. Kriteria pemenang ditentukan dari kontribusi laba bersih anak perusahaan, sinergi marketing—cross selling, sinergi SDM—rotasi antarinduk dan anak perusahaan, training, dan pengembangan, sinergi program induk ke anak perusahaan, serta pengawasan atau GCG terintegrasi dan aksi korporasi.

Penyerahan penghargaan direncanakan dihadiri pejabat Kementerian Keuangan, pejabat Bank Indonesia, Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Ketua Umum Perbanas, Ketua Umum ASBANDA, Ketua HIMBARA, Ketua Umum ASBISINDO, serta CEO dan Direktur Utama Bank BUMN, Swasta, Syariah, dan BPD seluruh Indonesia.(*)