Dirut Pertamina Pastikan Pasokan Energi di Area Jatimbalunus

Arief melanjutkan, PGN terus menjadikan jargas sebagai program prioritas perusahaan karena berperan besar terhadap pengurangan subsidi dan impor energi. Dengan sambungan jargas diwilayah SOR 3, per satu sambungan rumah telah berkontribusi menghemat subsidi energi sekitar 1 juta rupiah per tahun. Dengan total sambungan yang telah lebih dari 309 ribu SR, berhasil menghemat subsidi energi sebesar 310 milyar per tahun.