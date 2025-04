Diskon Berlipat dari Airy Rooms

INFO BISNIS - Teknologi memudahkan kita saling terhubung dengan sesama. Dengan teknologi, kita bisa berbagi cerita dan informasi menarik apa pun, bahkan saat liburan. Berbagi informasi kepada rekan atau kolega terdekat saat pelesiran sudah menjadi hal lumrah. Kali ini, berbagi cerita liburan bisa memberi keuntungan lebih. Inilah yang ditawarkan Airy Rooms, jaringan hotel budget terbesar dan terpercaya dengan program referral bernama Airy For U.

Airy For U sangat menyenangkan. Program ini mengajak Anda menjadi ambassador Airy Rooms dengan benefit terbaik hanya melalui perangkat telepon seluler pintar. Anda hanya diminta menyebarkan sebanyak mungkin tautan (URL) khusus milik Anda ke teman, kolega, atau keluarga untuk menikmati diskon kamar Airy Rooms sebesar Rp 100 ribu. Anda bisa sebarkan tautan ini ke berbagai media, seperti media sosial, e-mail, dan aplikasi percakapan instan yang sering digunakan.

Anda cukup memastikan kerabat Anda melakukan pemesanan kamar Airy Rooms melalui tautan khusus yang Anda kirimkan. Dalam tautan tersebut, kerabat Anda akan otomatis memperoleh diskon kamar Rp 100 ribu, begitu juga dengan Anda yang juga langsung dapat diskon kamar dengan nominal yang sama. Menariknya, semakin banyak kerabat yang menggunakan tautan tersebut, semakin banyak pula diskon yang Anda raih.

Program ini terbuka bagi siapa saja. Bagi Anda yang tertarik, cukup mendaftarkan diri melalui tautan ini dan masukkan alamat e-mail pribadi Anda untuk mulai bergabung. Program ini akan berlangsung hingga 31 Mei 2017. Jadi, pastikan Anda mendaftar secepatnya dan mulai bagikan ke seluruh kerabat.

Anda bisa kunjungi halaman iniuntuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai Airy For U. Anda juga bisa pantau terus informasi terkait di kanal media sosial resmi Airy Rooms di Facebook Pages, Airy Rooms; Twitter, @airyrooms; dan Instagram, @airyroomsid. Simak juga ragam promosi menarik lain dari Airy Rooms di halaman promo disini. Selamat berlibur! (*)