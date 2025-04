Gaya Hidup Digital Semakin Nyaman dengan Modem WiFi M5

Modem WiFi M5 merupakan modem Wi-Fi berteknologi Cat4 dengan chipset Qualcomm MDM 9307. Dengan teknologi USB on the go dan storage sharing, modem WiFi M5 tidak hanya memberikan kemudahan konektivitas bagi pengguna. Modem ini juga menjadi sebuah perangkat yang dapat mendukung gaya hidup kaum profesional dan tren bring your own device (BYOD).