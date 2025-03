Geothermal Kamojang, Langkah Nyata Pertamina Percepat Transisi Energi

Komisaris Utama Pertamina, Mochamad Iriawan, mengunjungi area operasional Subholding Pertamina New & Renewable Energy (PNRE) yang dikelola PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) Tbk di Kamojang, Bandung. Ia menyatakan kebanggaannya melihat langsung peran PGE dalam mendukung ketahanan energi nasional.

Direktur Utama Pertamina NRE, John Anis, menambahkan bahwa sebagai motor transisi energi, Pertamina NRE berkomitmen mempercepat pengembangan energi baru dan terbarukan. Upaya ini mendukung ketahanan energi nasional serta transformasi Pertamina menuju perusahaan energi berkelanjutan.



Sementara itu, Direktur Utama PT PGE Tbk, Julfi Hadi, menekankan bahwa Kamojang bukan hanya ikon geothermal bagi PGE atau Pertamina, tetapi juga bagi dunia. “Dalam aspek Geothermal Indonesia memiliki Indigenous Resources, karena itu PT PGE Tbk memiliki mimpi menjadi The Leading Geothermal Producer In The World,” ucap Julfi.