Grogi Berbahasa Inggris, Apa Solusinya?

INFO BISNIS - Dalam berbicara bahasa Inggris, banyak sekali orang yang merasa grogi atau takut untuk melakukannya di depan umum. Kondisi ini membuat kegagalan orang untuk bisa berbahasa Inggris, karena merasa kurang percaya diri (pede). Jika dibiarkan terus, iniakanberakibat orang tersebut malas untuk belajar dan latihan.

Perasaan takut itu sebenarnya adalah perasaan ketika kita ingin mengatakan sesuatu saat berbicara dengan orang lain, tetapi memendamnya karena tidak yakin bahwa kita mengatakannya dengan benar. Efek yang ditimbulkan rasa takut berbuat kesalahan ini sangat besar. Yang paling buruk adalah kita akan selalu menghindari berkomunikasi dalam bahasa Inggris hanya karena tidak ingin merasa malu. Padahal rasa takut berbuat kesalahan saat berbahasa Inggris ini merupakan salah satu faktor utama yang menghambat kelancaran berbahasa Inggris kita. Karena hal itu sering membuat orang merasa tidak nyaman, malu, dan tidak percaya diri terhadap level berbahasa Inggrisnya.

Sementara kalau skill tidak dilatih, itu tidak akan bagus hasilnya. Untuk bisa memasak saja, kalau tidak dilatih tidak akan pintar-pintar. "Bahasa Inggris itu juga seperti itu. Kendala-kendalanya hanya karena tidak pernah latihan saja, yang disebabkan tidak pede sehingga malu belajar," ujar Country Manager EF English Centers for Adults Indonesia, Patricia Setyadjie.

Kursus yang saat ini ada, biasanya orang dewasa itu digabung dengan anak-anak. Hal ini disebabkan terkadang kemampuan orang dewasa umur 25 tahun itu sama seperti anak SMA kelas 1. "Tapi kalau sudah umur 25 ke atas dijejerin sama anak SMA, biasanya kan dia akan merasa grogi saat belajar bersama dalam satu ruangan," cetus Patricia.

Situasi ini, kata Patricia, akan semakin membuat si orang dewasa yang tidak tahu berbahasa Inggris itu menjadi malu, sehingga membuatnya malas untuk belajar apalagi latihan.

Melihat persoalan seperti ini, EF English Centers for Adults Indonesia kemudian mengemas program barunya yang didesain khusus untuk orang yang bekerja dan yang akan bekerja. EF English Centers for Adults Indonesia mempunyai software canggih yang bisa direkam dan dianalisa benar tidak spellingnya. Kalau belum, bisa diulangi lagi sampai benar. "Keuntungannya, orang dewasa itu bisa melakukan ini tanpa harus grogi lagi terhadap orang-orang sekitar. Karena melalui software ini, orang dewasa itu juga bisa belajar sendiri," kata Patricia.

EF English Centers for Adults menyediakan kesempatan untuk belajar, baik di luar maupun di dalam ruangan kelas. Para siswa akan dipandu guru EF English Centers for Adults yang profesional. Untuk menjamin kenyamanan belajar, EF English Centers for Adults selalu mengelompokkan para siswa yang memiliki kemampuan yang setara satu sama lain. Ini untuk mempermudah para siswa mengekspresikan kemampuan bahasa Inggris yang baru saja diperolehnya.

