INFO NASIONAL - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) untuk kedelapan kalinya mendonorkan darahnya di Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Bandung. Dalam waktu dekat, Aher juga berencana mengumpulkan para pejabat eselon Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk donor darah.

Tujuannya untuk mendorong aktivitas donor darah di masyarakat, khususnya pegawai di lingkungan Pemprov Jawa Barat. Aher mengaku awalnya tidak berani melihat jarum suntik saat darahnya diambil. Namun, semakin sering melakukan donor darah, ia tak lagi takut melihat jarum. “Perasaannya makin berani lihat jarum. Awalnya kan enggak berani, sekarang sudah mulai berani. Mudah-mudahan tiga bulan ke depan saya bisa lihat jarumnya saat donor,” kata Aher setelah melakukan donor darah di PMI Kota Bandung, Kamis, 2 Februari 2017.

Menurut dia, donor darah akan memberikan dampak positif bagi kesehatan tubuh karena membuat darah semakin encer dan bisa merangsang pertumbuhan sel darah baru. “Selama jadi gubernur, ini yang kedelapan kali. Insya Allah akan rutin terus sampai pensiun jadi gubernur,” ujar Aher.

Di tempat yang sama, Kepala Bidang Pengadaan Darah PMI Kota Bandung Wahyu Suriawijaya mengatakan antusiasme masyarakat berdonor darah saat ini sangat tinggi. Dalam sehari saja, PMI Kota Bandung bisa menerima pendonor 100-150 orang. Belum lagi jumlah pendonor yang melakukan donor darah melalui mobil donor darah keliling. “Kesadaran masyarakat untuk donor darah di Kotamadya Bandung mencapai 96 persen. Sementara nasional saja hanya 84 persen. Di Bandung donor darah sudah menjadi gaya hidup. Lihat saja hari Sabtu sama Minggu, suka penuh sekali,” tutur Wahyu.

Kebutuhan darah di Kota Bandung bisa mencapai 400-500 labu darah per hari. Kebutuhan ini bisa terpenuhi karena PMI Kota Bandung bisa mendistribusikan hingga 144 ribu labu darah per tahun. Sementara kebutuhan darah untuk area Kota Bandung hanya mencapai 50 ribu labu per tahun. Labu darah ini didistribusikan ke rumah sakit dan kabupaten/kota di Jawa Barat yang stok darahnya kurang, hingga ke wilayah DKI Jakarta. (*)