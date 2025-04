Hutama Karya Rayakan Kartini dengan Aksi Nyata Srikandi

Sebelumnya, Amy juga mewakili Indonesia di The 4th BIM SUMMIT Bangkok 2023, membagikan best practice implementasi BIM dan Digital Construction. Sementara itu, Srikandi Divisi ETI, Sari Gita Wardani, bersama tim proyek JTTS dan Semantok, meraih Best Paper Award pada CONVR2022 di Seoul, Korea Selatan, berkat inovasi digital survey untuk monitoring proyek infrastruktur.

Prestasi ini berlanjut pada 2024, di mana Hutama Karya memborong enam penghargaan dalam Anugerah Humas Indonesia, dua penghargaan di 78th Media Relations Awards, dua penghargaan dalam The 5th Indonesia PR Summit, serta dinobatkan sebagai Jawa Pos 7 Most Popular Brand of the Year 2024.