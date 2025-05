Hypernet-IPMI Membangun Smart Campus Ecosystem

INFO TEKNO - Hypernet, salah satu perusahaan managed service provider (MSP), yang telah membantu lebih dari 2.500 klien di berbagai sektor industri berkomitmen memajukan industri pendidikan di Indonesia melalui teknologi informasi. Hypernet telah berkolaborasi dengan beberapa institusi pendidikan terbaik di Indonesia dalam bentuk penyediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi guna meningkatkan kualitas proses pembelajaran.

Salah satu mitra strategis Hypernet adalah IPMI International Business School, salah satu sekolah bisnis terbaik di Indonesia, yang berdiri sejak 1984 dan berstandar internasional. IPMI memiliki lebih dari 2.500 alumni yang sebagian besar menjadi pemimpin bisnis di Indonesia dan mancanegara serta telah diakui secara nasional maupun internasional.

CEO IPMI Jimmy mengatakan saat ini kampusnya memiliki program degree Bachelor of Business Administration, Master of Business Administration, Executive Master of Business Administration, dan program non-degree Executive Education. IPMI juga bekerja sama dengan berbagai perusahaan besar di Indonesia untuk mengembangkan potensi karyawan agar bersaing secara global.

“Melalui teknologi, IPMI ingin menciptakan kolaborasi edukasi yang lebih efektif antar stakeholders di kampus mulai dosen, mahasiswa, hingga masyarakat luas. Sesuai dengan misi menciptakan impact to global society,” ujar Jimmy. Berbagai inovasi telah dilakukan secara bertahap seperti penggunaan teknologi cloud untuk memudahkan pertukaran materi edukasi serta komunikasi antara dosen dan mahasiswa.

Untuk kualitas pelayanan edukasi yang baik kepada seluruh mahasiswa dibutuhkan infrastruktur dan mitra yang andal bagi manajemen sumber daya teknologi yang dimiliki. Hal ini mendasari inisiasi kerjasama strategis antara Hypernet dan IPMI.

“Kami melihat IPMI merupakan mitra strategis dengan visi dan misi sangat bagus di bidang pendidikan. Karena itu, Hypernet berkomitmen terus membantu manajemen sumber daya teknologi yang dimiliki IPMI sehingga proses pembelajaran akan berjalan lebih efisien, nyaman, dan berskala tinggi,” ujar CEO Hypernet Sudianto.

Selain pembelajaran yang lebih cepat dan nyaman, teknologi berdampak positif pada efisiensi biaya. Dengan cloud institusi pendidikan tidak lagi mengeluarkan biaya investasi server fisik yang besar di awa dan tidak perlu khawatir depresiasi karena cloud bersifat fleksibel. Sesuai dengan kebutuhan bisnis pengguna karena biaya bersifat operasional bulanan. Institusi pendidikan juga tidak perlu repot memikirkan biaya serta operasional pemeliharaan yang tergolong mahal dan sulit dan dapat lebih berfokus terhadap pengembangan edukasi.

Selain kemitraan strategis dari sisi teknologi, kata Sudiarto, Hypernet berkomitmen membantu proses pembelajaran di kampus seperti program magang, seminar, company visit, serta program lainnya untuk memberikan exposure kepada mahasiswa dari sisi business practice. Hypernet juga terbuka untuk mahasiswa IPMI yang ingin berkonsultasi baik soal bisnis maupun dunia wirausaha, terutama di bidang teknologi.

“Hypernet berkomitmen mengedukasi, baik bagi calon pemimpin maupun pengusaha muda di Indonesia. Kami melihat negeri ini butuh lebih banyak talenta berjiwa pemimpin maupun wirausaha untuk bisa maju jauh lebih pesat. Kami siap bekerja sama dengan berbagai pihak, terutama institusi pendidikan, untuk mewujudkannya,” tambah Sudianto. (*)