Impian dalam Genggaman

INFO TRAVEL - Memiliki pesona elegan kelas premium, membuat Samsung GALAXY S6 dan Samsung GALAXY S6 Edge menjadi perhatian pecinta gadget di seluruh dunia. Di Indonesia, demam terhadap kedua jenis Samsung ini juga terjadi begitu diluncurkan pada 29 April 2015 lalu dengan slogan "Next is Now". Apa yang membuat kedua produk ini menjadi idaman para pengguna gadget? Samsung GALAXY S6 dan Samsung GALAXY S6 Edge bisa dikatakan impian yang hadir di tahun 2015 ini. Smartphone ini menjawab seluruh kebutuhan ponsel cerdas kelas high-end, kemasan premium, fitur canggih serta dilengkapi performa yang luar biasa. Sungguh menjadi impian. Desainnya sangat elegan, tipis, mewah dan nyaman digenggam karena hanya memiliki berat 138 gram dan tebal 6,8 mm untuk Samsung Galaxy S6, serta berat 132 gram dan tebal 7.0 mm pada Samsung Galaxy S6 Edge. Kedua varian Samsung ini pun diproduksi dari material super premium metal frame dan lapisan Corning Gorilla Glass 4 di semua sisi. Selain itu, smartphone ini juga dibalut dengan bahan kaca dan stainless steel, sehingga lebih tangguh dan awet. Samsung GALAXY S6 Edge juga yang pertama mengusung desain layar lengkung di kedua sisi, sehingga menambah nilai keindahannya.

Dua varian Samsung ini juga terlihat lebih modern karena mengusung konsep unibody atau menyatu dengan bodi ponselnya. Ini bisa meminimalkan risiko kerusakan baterai. Bagi yang hobi menyimpan berbagai file besar seperti video, foto atau pun mp3, tak perlu lagi khawatir akan kehabisan kapasitas, karena memori internal yang disediakan sangat besar. Dengan tak perlu lepas-pasang microSD, membuat performa smartphone ini lebih aman.

Yang membuat kedua gadget ini lebih wah juga karena memiliki varian warna. Samsung Galaxy S6 hadir dengan pilihan warna White Pearl, Black Sapphire, Gold Platinum, dan Blue Topaz. Sedangkan Galaxy S6 Edge dipercantik warna Green Emerald. Apalagi teknologi pewarnaan Samsung ini dapat merefleksikan cahaya yang mengenainya dan menjadikannya bersinar seperti kilatan yang dihasilkan perhiasan.

Kedua varian Samsung Galaxy S6 ini juga diisi prosesor octa-core Exynos 7 dengan perpaduan Quad 2,1 GHz dan Quad 1,5 Ghz, dibekali RAM 3GB dan berjalan di atas sistem operasi Android 5.0.2 Lollipop. Layarnya pun dibekali Super AMOLED seluas 5,1 inci beresolusi HD 2560 x 1440 piksel yang menghasilkan gambar super tajam. Pilihan memori internal yang tersedia adalah 32 GB, 64 GB, dan 128 GB.

Samsung GALAXY S6 dan Samsung GALAXY S6 Edge hadir dengan teknologi ultra-fast charging. Dengan kapasitas baterai 2550 mAh pada Samsung GALAXY S6 dan 2600 mAh pada Samsung GALAXY S6 Edge, dua gadget ini menghadirkan inovasi metode pengisian baterai pintar dan dapat diisi dalam 10 menit saja untuk penggunaan selama 4 jam. Ketika baterei habis, dalam kondisi darurat, dimana Anda harus memanfaatkan gadget ini sebagai penyimpan materi saat presentasi atau kondisi dimana Anda harus berkomunikasi dengan klien sebagai penentu memenangkan tender, tentu ini akan sangat efektif untuk melancarkan aktivitas bisnis Anda.

Selain waktu isi ulang yang sangat cepat, Samsung GALAXY S6 dan Samsung GALAXY S6 Edge juga dibekali teknologi WPC (Wireless Power Consortium) dan PMA (Power Matters Alliance) untuk fitur wireless charging yang memungkinkan pengguna untuk mengisi ulang gadget ini tanpa menggunakan kabel.

Kedua smartphone ini dilengkapi resolusi kamera yang sangat tinggi, yaitu 16 megapiksel pada kamera utama (belakang) yang dilengkap dengan LED Flash serta 5 megapixel pada kamera depan. Disertai pula dengan fitur terunggul seperti F1.9 lenses, HDR, Image Stabilization dan IR White Balance. Dengan fitur Smart Optical Image Stabilization (OIS) yang dimilikinya, akan menunjang pengambilan gambar terhadap obyek dengan gerakan sangat cepat, sekitar 0,7 detik.

