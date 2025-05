INFO BISNIS - Sebagai upaya memberi kepuasan kepada pelanggan IndiHome, PT Telkom Indonesia, Tbk terus memperkaya konten UseeTV. Salah satunya menghadirkan saluran HBO Asia dan DreamWorks Animation. Hal ini ditandai dengan acara peluncuran kedua channel tersebut di saluran IndiHome yang dihadiri oleh Direktur Consumer Service Telkom Dian Rachmawan, CEO HBO Asia Jonathan Spink, Head of Sales and Affiliate Marketing Yasmin Zahid, dan Co-Head International TV DreamWorks Animation Eric Ellenbogen di Mal Taman Anggrek Jakarta, Senin, 18 April 2016.

Indonesia menjadi negara kelima peluncuran DreamWorks Channel's di negara-negara Asia lain setelah Thailand, Malaysia, Singapura, dan Hong Kong. Peluncuran acara dibuka dengan New York Broadway by Red Dancers.

Menurut Direktur Consumer Service Telkom Dian Rachmawan, kerja sama dengan DreamWorks dan HBO Asia sangat penting untuk IndiHome dalam meningkatkan value bagi pelanggan. “IndiHome akan terus menyediakan saluran-saluran dengan konten yang menarik bagi para pelanggan. Semoga kerja sama ini akan terus berjalan dan berkembang semakin baik,” ungkapnya di depan media dan pengunjung yang hadir siang itu di Atrium Mal Taman Anggrek.

Peluncuran HBO Asia sebagai salah satu saluran UseeTV tersebut disaksikan oleh CEO HBO Asia Jonathan Spink dan Head of Sales and Affiliate Marketing Yasmin Zahid. “Kami senang memperpanjang kerja sama dengan Telkom melalui UseeTV. Sekarang pelanggan IndiHome dapat menyaksikan kembali tayangan Hollywood Blockbusters dan program HBO Original program pemenang penghargaan,” ujar Jonathan Spink.

Saluran-saluran yang terdapat dalam satu paket HBO Asia adalah HBO, CINEMAX, HBO SIGNATURE, HBO HITS, HBO FAMILY, dan RED by HBO, seperti BabyFirst, yang didistribusikan di Asia secara eksklusif oleh HBO Asia.

Sementara itu, Co-Head International TV DreamWorks Animation Eric Ellenbogen menyambut baik kerja sama Telkom dengan DreamWorks Animation. “Kehadiran DreamWorks Animation semoga dapat menghibur dan menyemarakkan ruang keluarga pelanggan IndiHome,” ujar Eric Ellenbogen.

DreamWorks Animation menyajikan hiburan berkualitas, seperti animasi Computer Graphic, acara televisi spesial, dan tayangan live, yang ditujukan untuk penonton di seluruh dunia. Saat ini DWA telah meluncurkan 32 film animasi, termasuk Shrek, Madagascar, Kung Fu Panda, How to Train Your Dragon, Puss in Boots, dan The Croods.

Selain itu, DWA menyajikan seri tambahan yang akan segera diluncurkan, yakni All Hail King Julien, The Adventures of Puss in Boots, Dawn of the Croods, dan The Mr. Peabody & Sherman Show. Saluran ini juga akan menghadirkan tayangan untuk balita setiap pagi, DreamWorks Junior. Saluran tersebut menampilkan tayangan favorit, seperti Raa Raa the Noisy Lion and Guess with Jess.

“Menghadirkan saluran HBO dan DreamWorks Animation (DWA) merupakan wujud nyata komitmen IndiHome untuk senantiasa memberi yang terbaik bagi pelanggan setia dengan menyuguhkan informasi, pengetahuan, dan hiburan berkualitas di tengah keluarga Indonesia,” pungkas Dian. (*)