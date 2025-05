Informasi Tulang Punggung Produktivitas

INFO TEKNO - Dalam kehidupan, posisi informasi merupakan tulang punggung penunjang produktivitas. Karena itu, Anda harus pintar memilih dan memilah, sehingga jangan sampai terjerumus kabar burung. Untuk itulah Tempo dan Kurio mempersembahkan artikel ini.

Sejak awal mula, informasi menjadi salah satu penopang laju perkembangan manusia dan dunia. Penyebaran informasi ini menunjang pergerakan kehidupan menjadi dinamis. Informasi yang benar adalah kunci dan selalu memegang peranan penting sebagai penyeimbang roda kehidupan.

Bayangkan saja, apa jadinya kalau Anda ketinggalan atau bahkan salah informasi? Bisa jadi Anda salah mengambil keputusan dan berakibat fatal. Sementara informasi yang cepat dan akurat akan memberikan Anda keungggulan beberapa langkah di depan pesaing. Life is like a race dan juara adalah yang jadi pertama, bukan kedua. Jika tidak mampu memenuhi kecepatan yang ditentukan, Anda pun bisa tersingkir dari persaingan.

Sebagai contoh, seorang manajer sebuah perusahaan tidak boleh sembarangan ketika mengambil keputusan. Dia mengumpulkan beragam informasi yang akan digunakan sebagai landasan pengambilan keputusan. Bila sang manajer mendapatkan informasi yang salah, bisa jadi ia akan salah mengambil langkah. Kebijakan yang tak tepat itu akan berdampak kontra produktif dengan kondisi perusahaannya. Bahkan bisa muncul penolakan dari bawahan, hingga terjadi penurunan kinerja.

Lalu, bagaimana Anda bisa memperoleh informasi yang benar-benar relevan. Pada awal mulanya, informasi diperoleh secara konvensional, lewat sarana burung merpati atau kurir berkuda. Selanjutnya berkembang melalui selebaran, kemudian media massa cetak, hingga melalui perangkat elektronik seperti televisi. Sekarang, peran penyampaian informasi tergantikan oleh media massa yang tak mengenal jarak dan waktu melewati jaringan internet berwujud electronic information.

Kondisi itu membuat muara informasi tak hanya dalam bentuk fisik yang dijajakan pada lapak di sudut kota. Penyedia informasi bertransformasi dari konvesional ke bentuk digital. Anda pun semakin mudah mendapatkan informasi lewat ponsel pintar. Lapak dagang informasi penjual koran dan kawan-kawannya tergantikan dengan digital news-stand. Ribuan portal berita yang ada terjajakan dalam digital news-stand berada dalam genggaman Anda.

Meski beragam informasi menjadi begitu mudah didapatkan, bukan berarti Anda bisa mempercayai semuanya. Bahkan Anda harus lebih waspada untuk mengecek keakuratan informasi itu. Jangan sampai malah terbawa arus berita bohong atau hoax. Bila saja salah informasi, semua urusan bisa menjadi berantakan, produktivitas menurun, dan bisnis dapat merugi. Then, how we get the right information?

