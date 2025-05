INFO BISNIS - Obligasi pemerintah Sukuk Ritel-008 (SR-008) mendapat sambutan meriah dari masyarakat. Total permintaan dari agen penjual mencapai Rp 43 triliun atau hampir dua kali lipat dari target pemerintah di kisaran Rp 25-30 triliun.

Masa penawaran SR-008 ini kepada nasabah dilakukan mulai tanggal 19 Februari hingga 4 Maret 2016. Hanya dalam waktu enam hari penawaran, kuota Bank Mandiri sebagai agen penjual sudah terpenuhi.

Sukuk Ritel SR-008 memiliki tenor tiga tahun dengan tanggal jatuh tempo 10 Maret 2019. Kupon yang ditawarkan pada seri SR-008 ini juga sangat menarik, yaitu sebesar 8,30 persen. Hal ini mengingat Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 17 dan 18 Februari 2016 memutuskan menurunkan BI Rate ke level tujuh persen. Jadi tak heran jika SR-008 ini menjadi pilihan investasi yang laris manis.

Pembayaran kupon SR-008 diberikan kepada investor per tanggal 10 setiap bulannya. Sementara satu bulan merupakan masa holding period dari SR-008. Sukuk Ritel SR-008 diterbitkan dengan akad Ijarah atau sewa Asset to be Leased dengan underlying asset proyek atau kegiatan APBN 2016, serta barang milik negara yang berupa bangunan atau tanah.

Keuntungan dari berinvestasi di obligasi pemerintah antara lain kupon atau imbal hasil SR-008 lebih tinggi dibandingkan deposito pada umumnya. Selain itu investor dapat terlibat langsung dalam pembangunan negeri, dan SR-008 dapat diperjualbelikan di pasar sekunder. Masa holding period SR-008 adalah sebulan atau sampai dengan tanggal 10 April 2016.

Pada saat menjual obligasi pemerintah di pasar sekunder, investor berkesempatan memperoleh capital gain apabila harga bergerak diatas harga 100 persen. Investor dapat menjual SR-008 melalui Bank Mandiri. Investor juga tidak perlu khawatir, karena bunga dihitung per hari atau dikenal dengan istilah accrued interest.

Prosedur pemesanan SR-008 sangat mudah, nasabah/calon investor yang ingin melakukan pembelian SR-008 bisa langsung datang ke cabang Bank Mandiri terdekat. Minimal investasi pada SR-008 adalah sebesar Rp 5 juta dengan maksimum pembelian per orang adalah Rp 5 miliar.

