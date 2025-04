Investor Timur Tengah dan Malaysia Berkunjung ke BIJB

Virda yang sempat memaparkan proyek senilai Rp 2 triliun itu kepada para peserta forum, menyambut baik kehadiran para investor. "Siapa tahu bisa ditemukan peluang kerja sama. Karena pada dasarnya bandara ini beroperasi dengan secara minimum karena masih mencari mitra untuk tenant, IT, pengelolaan limbah dan pendukung-pendukung lainnya,” ujarnya.

Para investor yang akan mengunjungi proyek BIJB adalah peserta ‘West Java Investor Forum’ yang digelar Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) bekerja sama dengan Islamic Corporation for Development of the Private Sector – Islamic Development Bank (IDB) di Gedung Sate, Bandung, Jumat sampai Sabtu, 6 - 7 Oktober 2017.