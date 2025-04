Jabar Surga Bagi Investor

INFO JABAR -- Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mengatakan, Jawa Barat merupakan surga investasi di Indonesia. Visi Pemprov Jabar, kata Wagub, mewujudkan Jawa Barat sebagai lokasi penanaman modal terbaik di Asia Tenggara pada 2025.



"Jawa Barat memiliki daya tarik yang begitu memikat bagi para investor, salah satunya memiliki potensi sumber daya manusia (SDM) yang sangat besar, bahkan terbesar di Indonesia," katanya di hadapan para peserta 'West Java Investor Forum’ yang digelar di Gedung Sate, Bandung, Jumat , 6 Oktober 2017.



'West Java Investor Forum,' dihadiri jajaran Islamic Corporation for the Development of the Private Sector (ICD), Islamic Development Bank (IDB), para Pimpinan Group Businessman Forum "THIQAH", serta para investor atau calon investor dari sejumlah negara Timur Tengah, negara anggota OKI dan ASEAN.



Wagub mengungkapkan, tahun ini jumlah penduduk Jawa Barat mencapai 47,38 juta jiwa, dengan jumlah angkatan kerja sekitar 18,79 juta orang. Jawa Barat memiliki kontribusi terhadap GDP Indonesia sebesar 13,08 persen atau peringkat ketiga setelah DKI Jakarta dan Jawa Timur. Pada Sektor manufaktur kontribusi Jawa Barat terhadap GDP mencapai 43,03 persen.



"Jawa Barat juga menjadi salah satu dari dua provinsi di Pulau Jawa yang mampu mencatatkan trend kinerja ekonomi positif pada triwulan II 2017 yang tumbuh sebesar 5,29 persen, inflasi yang terkendali di angka 4,31 persen," ujar Demiz, sapaan akrab Wagub.



Terkait investasi , menurut Demiz, sampai Semester I 2017, Jawa Barat masih menjadi provinsi tujuan Penanaman Modal Asing (PMA) terbesardi Indonesia, dengan nilai investasi sebesar Rp33,21 triliun atau sekitar 2,49 miliar dolar AS. Sementara untuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Jabar menduduki terbesar kedua di Indonesia, dengan nilai investasi sebesar Rp 20,89 triliun atau sekitar 1,57 miliar dolar AS. Total realisasi investasi PMA dan PMDN di Jawa Barat pada semester pertama 2017 sebesar Rp 54,11 triliun atau sekitar 4,06 miliar dolar AS, dengan jumlah proyek sebanyak 4.018 yang menyerap tenaga kerja sebanyak 101.452 orang.