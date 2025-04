Jakarta Electric PLN Gaet Kelsey Robinson untuk Proliga 2025

INFO NASIONAL – Jakarta Electric PLN merekrut bintang voli asal Amerika Serikat (AS), Kelsey Robinson Cook, guna memperkuat skuad menghadapi babak Final Four PLN Mobile Proliga 2025. Ketua Umum Jakarta Electric PLN, Arsyadany G. Akmalaputri, optimistis kehadiran Kelsey akan meningkatkan kualitas permainan dan mental bertanding tim di babak Final Four.