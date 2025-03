INFO NASIONAL - Jejak Ahmadiyah dalam sejarah dunia Islam berkaitan erat dengan sosok Mirza Ghulam Ahmad a.s. Kelahirannya disebut sebagai penggenapan nubuat Nabi Muhammad SAW tentang kedatangan Imam Mahdi.

Klaim Mirza Ghulam Ahmad a.s sebagai Imam Mahdi telah menimbulkan perdebatan sejak awal dan masih menjadi topik diskusi hingga kini. Meskipun menghadapi penolakan dari berbagai pihak, gerakan Ahmadiyah terus berkembang dan menyebar ke berbagai negara.

Sejak usia muda, Mirza Ghulam Ahmad a.s mengaku menerima wahyu yang semakin menguatkan keyakinannya akan peran spiritualnya. Pada 1876, di usia 41 tahun, ia menerima wahyu yang mempertegas misinya dalam Islam.

Zafrullah Khan, seperti dikutip Louis J. Hammann dalam Ahmadiyyat – An Introduction , menyebut bahwa Mirza Ghulam Ahmad a.s diyakini sebagai al-Masih yang dijanjikan dan seorang nabi sebagaimana disebut dalam berbagai ajaran agama. Ia digambarkan sebagai “Juara yang berasal dari Tuhan dengan jubah pakaian semua nabi.”

Mirza Ghulam Ahmad a.s. —atau acap dibubuhi gelar “Hazrat” sebagai tanda kehormatan yang disematkan oleh para pengikutnya—menjelaskan bahwa pengutusan dirinya sebagai Imam Mahdi memiliki dua tujuan. “Pendek kata, tujuan kedatanganku adalah untuk memenangkan Islam atas agama-agama yang lain. Tugas yang kedua adalah agar timbul di dalam diri orang-orang, kondisi yang merupakan intisari dan pokok dari Islam,” ucap dia dalam pidatonya di Ludhiana, saat pendirian Ahmadiyah.

Salah satu upayanya membela Islam terlihat ketika di India muncul sebuah sekte agama Hindu Arya Samaj. Sekte ini berpusat pada sosok Swami Dayanand, seorang anti-Islam yang begitu agresif menjelek-jelekkan Islam dan Muhammad SAW. Kehadiran Arya Samaj memercikkan api pertentangan yang sebelumnya padam antara tiga agama utama di India: Islam, Hindu, dan Sikh.

Menghadapi berbagai serangan tersebut, Mirza Ghulam Ahmad a.s. akhirnya menerbitkan tulisan pada 1880 berjudul Barhn-e- Ahmadiyya: Dalil-dalil Yang Mendukung Kebenaran Al-Quran dan Kenabian Nabi Muhammad SAW. Buku ini menjadi karyanya yang monumental.

Mirza Ghulam Ahmad a.s. menyatakan, sebagaimana dikutip Adamson, “Dasar dari semua kebajikan dalam hubungan antarmanusia adalah perkataan yang benar.” Kemudian, ia melanjutkan pernyataannya dengan tantangan, “Adakah agama Kristen, Hindu atau Sikh dapat menghasilkan lebih banyak kutipan-kutipan dari kitab mereka mengenai nilai kejujuran dibandingkan dengan apa yang dihasilkan dari Al-Qur'an?”

Mirza Ghulam Ahmad a.s. juga pernah mengumpulkan sekitar 3.000 keberatan atau kritik yang diajukan terhadap Islam. Namun, pada saat yang sama, kemunduran Islam di India semakin jelas, terutama setelah wilayah itu berada di bawah kekuasaan Inggris. Kristen, yang saat itu masih tergolong baru di India, mulai dipandang lebih unggul oleh sebagian masyarakat. Sebagai agama yang dianut penguasa kolonial, Kristen dianggap memiliki kedudukan lebih kuat dan berpengaruh di tengah masyarakat.

Kondisi inilah yang berusaha diperbaiki oleh Mirza Ghulam Ahmad a.s. Hingga akhir hayatnya, ia terus berjuang membela Islam. Dalam bukunya “Ajaranku”, ia menyebut telah menulis lebih dari 90 buku, mengirim ribuan surat, serta aktif dalam berbagai perdebatan agama.

Bagaimanapun, buku tampaknya tidak cukup untuk memberi pencerahan. Pada 1886, Mirza Ghulam Ahmad a.s. menyatakan telah menerima wahyu untuk mendirikan sebuah jamaah. Namun, hal ini tidak disampaikan kepada publik hingga Desember 1888.

Pada Sabtu, 23 Maret 1889, Mirza Ghulam Ahmad a.s. mengadakan ikrar baiat pertama di Ludhiana, yang menandai berdirinya Jemaat Muslim Ahmadiyah. Ia menyatakan bahwa komunitas ini didirikan untuk meneladani para sahabat Nabi Muhammad SAW dan menjadi contoh dalam menjalankan ajaran Islam. Pernyataan ini tercatat dalam Malfuzat jilid III.

Dalam perkembangannya, Ahmadiyah aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan kemanusiaan. Melalui lembaga Humanity First, komunitas ini menjalankan program kemanusiaan di berbagai negara, termasuk Ghana dan Indonesia.

