Jihad yang Ramah Nalar

Menurut Ali Mostafa dalam Violence and Jihad in Islam: From the War of Words to the Clashes of Definitions (2021), mayoritas ayat yang menyebut jihad tidak secara eksplisit merujuk pada perang atau kekerasan. Islam memiliki istilah khusus untuk peperangan, yaitu “qitl”.



Nabi Muhammad SAW juga menegaskan bahwa jihad tidak selalu berkaitan dengan pertempuran fisik. Dalam sebuah riwayat dari Abu Dzarr, disebutkan bahwa jihad yang paling utama adalah perjuangan melawan diri sendiri dan hawa nafsu (Shahh Al-Jam’ush-Shaghr, no. 1099). Pada kesempatan lain, Rasulullah menyebut jihad yang paling utama adalah menyampaikan kebenaran kepada seorang penguasa yang zalim (Sunan Abu Daud, no. 4344).