Jordan Thompson Bergabung dengan Jakarta Pertamina Enduro

INFO NASIONAL - Jakarta Pertamina Enduro (JPE) resmi merekrut salah satu opposite hitter terbaik dunia, Jordan Thompson. Pemain internasional ini akan memperkuat tim JPE dalam lanjutan Proliga 2025 dan akan segera bermain di babak Final Four.

Jordan Thompson sendiri telah mengukir sejarah dengan meraih medali emas di Olimpiade Tokyo 2020 dan medali perak di Olimpiade Paris 2024, di mana ia menjadi pencetak poin terbanyak untuk timnya di babak final melawan Italia.



Di level klub, Jordan Thompson telah memperkuat tim-tim elite Eropa seperti Fenerbahçe, Eczacba VitrA, Vero Volley Milano, dan VakfBank S.K. Pada 2025, ia dinobatkan sebagai MVP dan Opposite Attacker of The Year di League One Volleyball (LOVB).



Chef de Mission JPE, Werry Prayogi mengatakan, kehadiran Jordan Thompson adalah bukti kesungguhan JPE untuk terus bersaing di level tertinggi. Menurutnya, Jordan Thompson bukan hanya pemain kelas dunia, tapi juga figur atlet yang diharapkan dapat menginspirasi pemain muda Indonesia.