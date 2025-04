Karena Vixion, Dari Teman Jadi Saudara

Loyalitas para pecinta Vixion ternyata sangat kuat hingga di usia sport naked bike yang telah mencapai satu dekade itu. Para pemilik Vixion generasi pertama masih tetap setia menggunakannya dan menyimpan banyak kenangan tak terlupakan.

Cinta dan loyalitas terhadap motor kesayangan itu pun ternyata bisa mengubah hubungan pertemanan menjadi keluarga, seperti yang dialami Masudi dan Mulyadi. Dua kawan karib itu sangat dekat layaknya kakak dan adik. Mereka sama-sama punya Vixion tahun 2007 dan berprofesi sebagai teknisi. Kesamaan itu membuat Masudi dan Mulyadi makin cocok hingga sudah 12 tahun lamanya bersahabat.

”Kami seperti saudara. Gabung di Vijak, Vixion Independent Jakarta, dan saling bantu dalam pekerjaan IT, mesin dan listrik. Masalah pribadi juga saling bantu,” ujar Masudi. Setidaknya 2 minggu sekali mereka bertemu nongkrong di tempat biasanya para anggota Vijak berkumpul.

Pria berusia 33 tahun itu sendiri membeli Vixion di tahun 2008. Dia sudah tertarik di awal kemunculannya di 2007 namun masih mengumpulkan dana untuk membelinya. ”Saya suka teknologinya, sparepart mudah dan terjangkau harganya, irit, tidak ada kendala. Vixion saya gunakan untuk sehari-hari dan turing. Pernah dipakai mudik bareng juga,” ungkap Masudi.

Mulyadi juga merasakan keunggulan-keunggulan Vixion yang membuatnya makin loyal menggemari produk Yamaha. ”Teknologi Vixion bagus, desainnya simpel dan enak dilihat, irit, awet, power bagus. Selain Vixion saya juga punya Jupiter MX. Yang dipakai sehari-hari dan turing Vixion,” ucap Masudi yang sudah membawa kendaraan kesayangannya itu ke Yogyakarta dan Lampung.

Dengan Masudi dia mengakui sudah kenal lama dan sangat tahu karakternya. ”Hobi kami sama gandrung otomotif dan pekerjaan IT. Kalau touring bareng biasanya saya yang jadi mekaniknya,” cerita Mulyadi. Pria berusia 39 tahun itu sangat senang bersahabat dengan Masudi dan sudah menganggapnya sebagai adik sendiri.

Kedekatan hubungan seperti itu yang terjalin karena Vixion digambarkan juga oleh Yamaha dalam TVC inspirasi teranyar “Yamaha Vixion Yang Tak Tergantikan”. Dalam TVC itu diperlihatkan ikatan hubungan antara ayah dan anaknya.

Berikut tayangannya :

All New Vixion

Semua generasi Vixion modelnya keren dengan power yang pas untuk commuter di dalam dan luar kota, irit konsumsi bahan bakar serta sangat reliable. Mesinnya berteknologi DiASil Cylinder dan Forged Piston yang sangat awet.

All New Vixion dan All New Vixion R mengingatkan akan kebesaran Vixion yang kini diperbaharui dengan fitur dan teknologi canggih.

All New Vixion menjanjikan Durable Engine. Motor ini mengusung mesin 150cc LC4V yang bertenaga dan responsif. Keunggulan utama dari mesin baru All New Vixion adalah fitur assist & slipper clutch.

All New Vixion menggunakan speedometer digital baru dengan sapaan humanis “HI BUDDY” yang dapat diubah sesuai nama pemilik. Lampu depan dan belakang berteknologi LED membuat tampilannya semakin pas dengan konsep new sporty style.

All New Vixion R menggunakan mesin yang sama digunakan pada All New R15. Mesinnya 155cc, 6 percepatan dengan teknologi VVA (Variable Valve Actuation) sehingga tenaga mesin semakin besar tetapi sangat irit bahan bakar. Engine All New Vixion R juga dilengkapi fitur Assist & Slipper Clutch. Desain All New Vixion R juga mengalami perubahan. Speedometer digital barunya sudah dilengkapi Shift Timing Light. Lampu depan dan belakang juga sudah LED. Desain frame Deltabox dikombinasikan dengan new Rear Arm membuat manuver dan handling All New Vixion R makin menarik untuk dicoba. Ban belakangnya lebar 130/70.