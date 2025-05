Kejutan Beyond Product dari Toyota Innova New Venturer

INFO METRO - Dengan konsep desain Tough and Prestigious, New Venturer yang merupakan line-up terbaru Toyota Innova hadir dengan penampilan lebih gagah dan prestisius. Lahir dari misi untuk memberikan sensasi berkendara yang mengkombinasikan luxurious pleasure dan urban adventure, line-up teratas andalan Toyota di segmen medium Multi Purpose Vehicle (MPV) ini siap menemani masyarakat dalam mengeksplorasi perjalanannya untuk mendapat pengalaman yang mengesankan.

New Venturer sebagai karya PT Toyota-Astra Motor (TAM) menandai komitmen Toyota terhadap semangat Let’s Go Beyond melalui pilar Beyond Product. Pilar ini memegang esensi selalu menghadirkan produk-produk baru dalam memenuhi ekspektasi masyarakat yang terus berkembang dinamis.

Kejutan-kejutan sebagai implementasi, beyond product pun hadir memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap MPV yang mampu mengeksplorasi jiwa petualang pengendara dalam driving experience tanpa kehilangan sensasi kenyaman dan kemewahan berkendara.

“New Venturer yang kami perkenalkan sebagai Beyond Product Toyota pertama pada 2017 ini hadir untuk memberikan pilihan yang lebih lengkap bagi masyarakat di segmen MPV yang membutuhkan kendaraan multifungsi, tangguh dan prestisius, serta lengkap dengan tampilan yang lebih berani,” kata Vice President Director PT TAM Henry Tanoto.

Kejutan-kejutan ubahan yang disematkan pada New Venturer cukup signifikan tanpa melupakan DNA Kijang Innova yang legendaris. Mulai eksterior hingga eksterior didesain sedemikian rupa sehingga tampil semakin go beyond. Desain eksterior New Venturer yang didesain adventurous tampil gagah dengan apliaksi ornamen yang sporty.

Di sisi interior, kemewahan dan kenyamanan hadir dengan kabin yang luas serta leather seat pada seluruh kursi tanpa mengesampingkan safety airbagnya. Area dashboard lebih elegan dengan sejumlah aksen. Selain itu, layar sentuh 8 inci dilengkapi dengan fitur Air Gesture, Web Browser, Miracast, HDMI, Bluetooth, Toyota Move, Smartphone Connectivity, Voice Command, dan Digital Living Network Alliance.

Ditambah performa mesin yang andal, membuat kita bisa merasakan ketangguhan dari sebuah MPV yang kini tampil lebih stylish dengan nuansa yang lebih tangguh. Sesuai dengan nama Venturer yang mengimplikasikan sebuah MPV untuk teman berpetualang di kota ataupun luar kota. Toyota membekali New Venturer dengan pembangkit daya jenis diesel berkapasitas 2,4 liter dan untuk jenis gasolin berkapasitas 2 liter.

Untuk tipe diesel menggunakan mesin 2GD-FTV berkonfigurasi 4 silinder segaris dengan 16 valve DOHC yang dilengkapi dengan VNT Intercooler. Sedangkan tipe gasolin mengusung tipe mesin 1TR-FE 4 silinder segaris 16 valve DOHC dengan aplikasi Dual VVT-I untuk performa yang efektif dan efisien. Kemampuan mesin tersebut dikombinasikan dengan pilihan transmisi manual 5 speed dan 6 speed A/T Sport Sequential Switchmatic.

Kejutan-kejutan yang dihadirkan pada New Venturer semakin memberi keleluasaan dalam berkendara tanpa mengesampingkan esensi adventure dan prestise. “Semua itu kami capai berkat kepercayaan dan dukungan pelanggan setia. Karena itu, kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya dengan tetap mempertahankan komitmen untuk memberikan yang terbaik,” ujar Henry. (*)