Kemenpora Matangkan Persiapan AMMY X dan AMMY +3,

INFO NASIONAL - Kamis sore (13/7) bertempat di Lagoon Garden The Sultan Hotel Jakarta, Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) melakukan pertemuan untuk pembahasan teknik kegiatan ASEAN Ministerial Meeting on Youth 10th (AMMY X) dan ASEAN Ministerial Meeting on Youth +3 (AMMY +3) yang akan dilaksanakan di tempat yang sama pada 17-21 Juli mendatang.

Pertemuan tersebut dipimpin oleh Asisten Deputi Kemitraan dan Penghargaan Pemuda pada Deputi 2 Bidang Pengembangan Pemuda Wisler Manalu bersama Plt Deputi Pengembangan Pemuda Jonni Mardizal, Sekretaris Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Imam Gunawan, Kepala Bidang Penghargaan dan Promosi Pemuda Kemenpora Abri Eko dan Kepala Bagian Humas Kemenpora Agus Lesmana.

Hal utama yang menjadi perhatian pada pertemuan tersebut adalah mengenai venue-venue yang akan digunakan selama kegiatan berlangsung seperti ruang rapat serta media center. Untuk itu peserta pertemuan diajak berkeliling hotel untuk melihat langsung spot mana yang akan digunakan selama acara berlangsung. Tak hanya itu, juga dilakukan pembahasan mengenai rundown acara serta hal-hal teknis lainnya yang dapat membantu penginformasikan AMMY X dan AMMY +3 kepada masyarakat. Tampak hadir pula perwakilan dari kepolisian yang akan memastikan keamanan selama berlangsungnya AMMY X dan AMMY +3 di Jakarta.

Delegasi setiap negara peserta AMMY X dan AMMY +3 direncanakan akan tiba di Indonesia pada 17 Juli 2017 dan akan dilakukan penjemputan di Bandara Internasional Soekarno Hatta oleh perwakilan Indonesia sebagai tuan rumah.

Merupakan suatu kebanggaan bagi Indonesia karena dipercaya menjadi tuan rumah pertemuan para menteri yang membidangi kepemudaan negara ASEAN dan negara mitra ASEAN. Adapun negara yang berpatisipasi diantaranya Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Philipina, Thailand, Vietnam dan Indonesia selaku tuan rumah. Ditambah Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok sebagai negara mitra.(*)