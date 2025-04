Kenyamanan Tanpa Batas New Camry

INFO NASIONAL - PT Toyota-Astra Motor (TAM) terus berupaya membuktikan komitmen untuk meningkatkan nilai tambah mobil Toyota. Ini sesuai dengan visi Toyota untuk hadirkan ever better cars. Salah satunya adalah dengan hadirnya New Camry pada tahun 2015 lalu, yang telah mendapat sentuhan baru lewat penyempurnaan fitur keselamatan pada semua varian. Dengan penyempurnaan ini, market leader segmen medium sedan ini tampil makin prestisius dan menghadirkan peace of mind bagi konsumen.

Diungkapkan Vice President Director PT TAM, Henry Tanoto, Toyota akan selalu berupaya meningkatkan value agar bisa melebihi ekspektasi pelanggan seperti kehadiran New Camry. “Ini sesuai dengan semangat Let’s Go Beyond,” kata Henry.

New Camry di desain melebihi ekspektasi pengendara dan penumpang melalui sejumlah improvement pada eksterior dan interior. Penyempurnaan ini difokuskan pada penambahan fitur-fitur baru berteknologi canggih untuk keselamatan dan kenyamanan berkendaraan.

Untuk menekankan kesan mewah dan prestisius serta memiliki tingkat keamanan tinggi, semua line up New Camry kini dilengkapi dengan fitur-fitur keselamatan berupa 5 airbag (Driver, Passenger, Driver Knee, Side Airbag, Curtain Airbag), Vehicle Stability Control (VSC), High Assist Control (HAC), dan Emergency Brake Signal yang sebelumnya hanya menjadi standar untuk tipe V dan Hybrid dalam memberikan ketenangan berkendara karena kelengkapan unsur safety yang dimilikinya.

“Fokus penyegaran pada New Camry ini memang pada unsur keselamatan, karena Toyota sangat concern dengan keselamatan konsumen dan keluarganya, sehingga memberikan pengalaman berkendara yang aman serta nyaman,” ujar Henry, menambahkan.

New Camry hadir dalam 3 line up yaitu, 2.5L Hybrid A/T dengan mengedepankan konsep aggressive-advanced, 2.5L V A/T yang mengkombinasikan desain yang elegan dengan fitur kendaraan yang lengkap, serta 2.5L G A/T sebagai kendaraan prestis dan fitur memadai yang nyaman. Setiap line up mempunyai kelebihan masing-masing yang akan memberikan kepuasan dan kenyamanan kepada pelanggan sesuai dengan pilihan mereka.

Sejak mulai dipasarkan pada 1998 di Indonesia, Camry berhasil merebut simpati pelanggan. Bahkan, Toyota Camry juga menjadi salah satu kendaraan yang dipercaya Negara untuk kendaraan dinasi para menteri. Angka penjualannya terus meningkat sehingga tercatat sebagai market leader di segmen sedan medium dengan pencapaian pasar rata-rata selama 10 tahun terakhir berkisar pada angka 55% lebih.

Sedangkan Camry Hybrid hadir pertama kali di pasar dalam negeri pada 2012 dan langsung menyandang predikat sebagai sedan paling advanced di segmennya. Mobil ini juga menjadi satu-satunya Hybrid Sedan terlaris di Indonesia dalam 2 tahun dengan penjualan mencapai 1.000 unit. Sementara di dunia, angka penjualan Toyota Hybrid sudah mencapai 9 juta unit.