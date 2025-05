Kerjasama Qatar Indonesia Semakin Mudah

Info BCA - Dunia semakin datar, jarak semakin rapat. Globalisasi membuat kebutuhan pengiriman uang ke luar negeri pun bertambah tinggi. Perkembangan ini juga menjadi kesempatan pemerintah untuk meningkatkan hubungan kerjasama dengan negara-negara lain.

Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi pada 25 September 2015 melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Qatar, Y.M. Tn. Khalid bin Muhammed Al Attiyah di sela-sela Sidang Majelis Umum (SMU) PBB ke-70 di New York, Amerika Serikat. Pertemuan itu membahas isu kepentingan bersama, termasuk tindak lanjut hasil kunjungan Presiden RI Joko Widodo ke Qatar pada tanggal 14-15 September 2015 yang lalu.

Keduanya sepakat menekankan kembali pentingnya upaya meningkatkan hubungan ekonomi kedua negara, sebagaimana telah dibahas oleh Presiden RI dan Emir Qatar. Pada tahun 2014, hubungan perdagangan Indonesia dan Qatar mencapai US$ 1,68 milyar. Nilai ini meningkat sebesar 6,66% dari tahun sebelumnya dengan nilai total perdagangan sebesar US$ 1,58 milyar. Nilai investasi langsung Qatar di Indonesia mencapai US$3,9 juta dan jumlah wisatawan Qatar ke Indonesia mencapai 1.646 orang. Sedangkan jumlah WNI di Qatar mencapai 40.000 orang. Qatar juga menjadi sasaran kegiatan bisnis pelaku usaha di Indonesia.

Dan dalam mendukung pelaku usaha di Indonesia, Remittance BCA melayani kiriman uang dalam 14 matauang asing kepada penerima di dalam dan luar negeri. Produk BCA ini terdiri dari outward remittance (pengiriman valas) dan inward remittance (penerimaan valas). Keunggulan utama menggunakan Remittance BCA yakni cepat, amansertanilaitukar yang kompetitif. Saat ini 14 matauang asing yang dilayani Remittance BCA yakni Australian Dollar (AUD), Canadian Dollar (CAD), Swiss Franc (CHF), Danish Krone (DKK), Euro (EUR), Poundsterling (GBP), Hong Kong Dollar (HKD), Japanese Yen (JPY), China Yuan (CNY), Saudi Arabian Riyal (SAR), Swedish Krona (SEK), Singapore Dollar (SGD), New Zealand Dollar (NZD), dan US Dollar (USD). Kelebihan lain yang disediakan Remittance BCA adalah kiriman dapat sampai di hari yang sama (value today), dapat diterima utuh (full amount) serta didukung lebih dari 2.000 jaringan bank koresponden di seluruh dunia.

