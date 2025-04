INFO BISNIS - Air bersih di wilayah DKI Jakarta tidak sepenuhnya berasal dari sumber air yang ada, terutama dari sungai yang mengalir di kota ini. Tepatnya, hanya empat persen berasal dari 13 sungai yang sudah sangat tercemar. Sementara 15 persen dibeli dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Tangerang, dan 81 persen berasal dari Waduk Jatiluhur.

Hal ini sudah berlangsung sejak tahun 1997, yang artinya sudah selama itu pula tidak ada tambahan air baku secara signifikan, sedangkan kebutuhan meningkat terus setiap tahun. “Karena itu, demi menjangkau cakupan layanan yang lebih luas, pengolahan air bersih dan air limbah secara terpadu dan terintegrasi bisa menjadi awal solusi permasalahan air di Jakarta,” tutur Erlan Hidayat, Direktur Utama PAM JAYA dalam acara peringatan Hari Air Dunia 2017 di Instalasi Penampungan Air (IPA), Cilandak, Jakarta Selatan, 25 Maret 2017.

Hari Air Dunia tahun 2017 mengusung tema “Air dan Air Limbah”, yang sejalan dengan kondisi air Jakarta. PAM JAYA bersama PALYJA, AETRA, PAL JAYA, Gerakan Ciliwung Bersih, Komunitas Peduli Ciliwung, STT PLN, Sekolah Sungai Jakarta, Indofood dan pemangku kepentingan lainnya bertekad untuk terus menyuarakan pentingnya menjaga air Jakarta sebagai bentuk komitmennya. Erlan meyakini, sebagai perusahaan yang mengelola air maka tidak hanya memproduksi dan menyalurkan air kepada masyarakat, namun juga harus mampu mengelola limbah cair yang ditimbulkan dari proses penggunaan air bersih oleh masyarakat.

Kepala Humas Palyja Mayritha Maryanie mengungkapkan ketersediaan air bersih Jakarta masih jauh dari permintaannya yang 26.000 liter per detik. “Persediaannya 17.000 liter per detik, berarti masih ada defisit 9.000 liter per detik,” ujarnya.

Sesuai tema, fokus peringatan ini adalah upaya untuk menjadikan air limbah bisa menjadi bahan baku air bersih dan upaya untuk tidak menambah limbah ke sungai yang ada di Jakarta. “Sejak tahun 2012 Palyja sudah mencoba mengolah air baku dari Cengkareng Drain yang sangat berlimbah, sehingga harus dilakukan pre treatment sebelum digunakan,” ucap Mayritha.

Palyja menggunakan sistem biofiltrasi dan memperoleh 150 liter per detik. Tahun 2015, Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama meresmikan Kanal Banjir Barat, dimana Palyja membuat instalasi pengolahan air limbah untuk bahan baku air bersih di sana. “Dan kami mendapat tambahan 550 liter per detik,” ujar Mayritha.

Menurut dia, pengolahan air limbah itu menggunakan teknologi pre treatment Moving Bed Bio Reactor (MBBR) yang pertama kali di Indonesia. MBBR adalah teknologi khusus untuk mengurangi polutan dalam air baku seperti amoniak, yang berasal dari kandungan limbah domestik atau rumah tangga. Teknologi yang memanfaatkan mikroorganisme alami yang hidup dalam air ini berhasil memakan amoniak hingga turun 80 persen, sehingga air dapat diolah menjadi air bersih.

Mulai Februari 2017, PALYJA berhasil memproduksi 9.400 liter per detik dari sebelumnya 8.400-8.600 liter per detik. “Artinya, pelanggan PALYJA di wilayah Jakarta Barat sungai Ciliwung mendapat tambahan air lebih banyak dengan menggunakan air limbah yang diolah,” kata Mayritha.

Tahun 2016 MBRR juga dibangun di Instalasi Pengolahan Air (IPA) Cilandak, yang bahan bakunya berasal dari Kali Krukut. Sebelumnya, setiap hari sebanyak 8-16 ton sampah padat harus diangkat dari Kali Krukut, dan pernah kering saat musim kemarau. Akibatnya, dari produksi 400 liter per detik harus diturunkan menjadi 200 liter per detik karena airnya tidak bisa diolah akibat kadar amoniak terlalu tinggi. “Kalau tahun ini terjadi kemarau, kami tidak perlu menurunkan produksi lagi berkat teknik MBBR ini,” tutur Mayritha.

PAL JAYA memiliki program GEREBEG (Gerakan Bebersih Warga) yang merupakan program bersih-bersih kampung melalui pembersihan septic tank di rumah warga.

Perayaan Hari Air Dunia ini juga diramaikan dengan peragaan busana yang terbuat dari limbah, talkshow, dan berbagai kegiatan lainnya. Acara ini dihadiri oleh Kementerian PUPR, Kementrian Lingkungan HIdup, Wakil Walikota Jakarta Selatan, para komunitas Peduli Ciliwung, dan masyarakat sekitar. (*)