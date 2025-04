Komunitas V-Ixion dan R15 Padati Yamaha Sunday Race

INFO DUNIA - Seribuan orang dari komunitas Yamaha V-Ixion dan R15 memadati Sentul International Circuit dalam perhelatan seri perdana Yamaha Sunday Race 2017, Minggu, 23 April 2017. Yamaha Sunday Race adalah sebuah apresiasi terhadap rider komunitas, profesional, dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Mereka memeriahkan event akbar yang memasuki tahun ketiga itu dengan berpartisipasi dalam berbagai aktivitas yang digelar di Sentul.

Tema yang diusung acara ini adalah “Yamaha V-Ixion and R15 Bikers Day”. Adapun komunitas-komunitas yang berada di bawah payung Yamaha Riders Federation Indonesia (YRFI), yang memeriahkan acara ini, di antaranya Rseries North Time, YR15CI (Jakarta, Tangerang Selatan, Cikarang, Tangerang, Bogor, Bekasi, Depok), ARC, Ravens15, YRSI, VIJAK, YVAJ, NVLF (Bekasi, Depok, Jakarta), YVCI (Jakarta, Cikarang), dan VIX Motor Club Jakarta.

”Komunitas sangat antusias mengikuti berbagai aktivitas di Yamaha Sunday Race. Seperti victory lap, kami merasakan euforia luar biasa karena bisa riding melintasi trek Sentul. Kalau fun riding competition, tahun ini makin bergairah karena menggunakan All New R15, sepeda motor sport baru, sehingga antusiasme menjadi lebih tinggi. Riding experience All New R15 juga menjadi daya tarik bagi komunitas di Yamaha Sunday Race tahun ini. Kami sangat menikmati sajian aktivitas-aktivitas kali ini,” kata Budi Wan Fauzi, pembina dari New V-Ixion Brotherhood (NVB).

”Komunitas R15 sangat senang bisa join di event Yamaha Sunday Race. Selain suka victory lap, kami suka fun riding competition. Apalagi tahun ini bisa fun riding dengan All New R15. Belum semua komunitas R15 riding All New R15, jadi ini kesempatan berharga. Di kalangan komunitas, kami excited dengan tampilan All New R15 dan fiturnya, seperti upside down,” kata Imam Fajarie, Ketua Umum Nasional Komunitas Ravens15.

Pagi hari, sebelum opening ceremony, kumpulan komunitas segmen sepeda motor sport Yamaha itu membanjiri sirkuit dengan melakukan victory lap sebanyak dua lap. Pemandangan mengagumkan lautan orang tercipta di sirkuit karena Yamaha Sunday Race selalu menyedot perhatian orang banyak.

Setelah melakukan victory lap, mereka menyebar untuk mengikuti aktivitas lain. Ada yang menyalurkan hobi balap di kelas-kelas komunitas yang terbagi atas Community Pro, A dan B. Mereka akan turun di kelas Sport 150cc (Yamaha YZF-R15), Sport 250cc (Yamaha YZF-R25), dan Super Sport up to 1.000cc (YZF-R6, YZF-R1 dan R1M).

Sensasi balapan di sirkuit diikuti gebyar berbagai aktivitas di area lain sirkuit yang tak kalah menariknya. Safety riding&competition, Yamaha riding analyzer, gymkhana competition, community gathering & games, racing kit market, modification contest, photo contest, hiburan musik, dan lain-lain.

Selain itu, Yamaha menyuguhkan kejutan test ride All New R15VVA yang juga diikuti oleh komunitas untuk merasakan first impression sepeda motor sport teranyar yang diluncurkan Januari tahun ini tersebut. Ini mengingatkan pada momen berkesan saat launching yang dihadiri oleh rider Yamaha MotoGP, Maverick Vinales, yang ikut menggenjot All New R15VVA beberapa lap di Sentul.