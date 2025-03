Kontribusi Ahmadiyah untuk Perjuangan Indonesia

Pemahaman atas ajaran ini mulai berkembang di Indonesia melalui tiga mahasiswa yang membawa pemikiran tersebut dari luar negeri. Mereka adalah M. Ahmad Nuruddin, M. Abu Bakar Ayyub, dan M. Zaini Dahlan, yang menjalani studi di India pada awal abad ke-20 dan berinteraksi dengan Jemaat Ahmadiyah. Ketertarikan mereka terhadap ajaran Mirza Ghulam Ahmad a.s. membuka cakrawala pemikiran baru tentang rasionalitas, keadilan sosial, dan persaudaraan.

Pengaruh ajaran Mirza Ghulam Ahmad a.s. ternyata merambah hingga ke kalangan tokoh pergerakan kemerdekaan. Pemikirannya yang menekankan rasionalitas, keadilan sosial, dan kesetaraan telah menginspirasi tokoh-tokoh besar seperti H.O.S. Tjokroaminoto, Agus Salim, dan Soekarno.

Mereka aktif berkontribusi dalam bidang sosial dan pendidikan, dengan mendirikan lembaga pendidikan serta mengadakan seminar keagamaan yang menanamkan nilai-nilai toleransi dan persaudaraan. Moto mereka, “Love for All, Hatred for None” (Cinta untuk Semua, Tiada Kebencian untuk Siapa Pun), menjadi pedoman dalam membangun komunitas yang harmonis.