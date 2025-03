Andi Harun Wujudkan Kota Samarinda Sukses Berkelanjutan

Penghargaan pertama, untuk kesepuluh kalinya, Pemerintah Kota Samarinda meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kota Samarinda juga memperoleh penghargaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Berkinerja Tinggi Peringkat ke-8 tahun 2024. Ada pula pencapaian kinerja Monitoring Center for Prevention (MCP) tertinggi pada 2024.

Predikat Universal Health Coverage (UHC) 2024, serta kota terbaik dalam kategori Kinerja Total Fiskal Sedang 2024. Di tingkat internasional, Samarinda dinobatkan sebagai Kota Tangguh oleh Asean Development Bank and United Kingdom Foreign, Commonwealth & Development Office (UK FCDO) 2024.

Tak hanya itu, Gelanggang Olahraga (GOR) Segiri, Terowongan Selili, Citra Niaga, Taman Cerdas, menurut Andi Harun, juga sedang dalam tahap pembenahan. “Secara umum tidak ada perbedaan signifikan dengan periode sebelumnya, karena kami sudah menganggap on the right track,” kata Andi. Pada periode kedua ini, dia bersama jajaran Pemerintah kota Samarinda tinggal melanjutkan program-program tersebut agar meningkat volume dan jumlah kegiatannya, sehingga bertambah pula nilai kemanfaatannya.