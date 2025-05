Lebih Seru Lebih Hemat dari Telkom

INFO BISNIS - Setelah sukses menggelar nonton bareng Film Box Office di berbagai kota di Indonesia, PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk (Telkom) kembali membuat gebrakan baru dengan meluncurkan IndiHome Movie Card (IMC), yang dapat digunakan di jaringan bioskop 21/XXI terpilih di seluruh Indonesia. Dengan tagline "Lebih Seru Lebih Hemat", IMC ini merupakan bagian dari kepedulian Telkom terhadap pelanggannya untuk dapat menikmati film box office dan film-film seru lainnya secara gratis.

"Program khusus bagi pelanggan IndiHome Fiber ini digelar serentak mulai 11 Maret 2015 hingga akhir tahun 2015," ujar Vice President Consumer Marketing & Sales Telkom, Jemy Confido saat menghadiri launching IMC di bioskop XXI Plaza Senayan, Jakarta pada 11 Maret 2015 lalu.

Menurut Jemy, ini juga sebagai apresiasi Telkom para bagi pelanggan yang melakukan registrasi layanan baru IndiHome Fiber. Ia berharap kegiatan ini mampu meningkatkan keakraban antara Telkom dengan masyarakat, khususnya pelanggan IndiHome. "Telkom ingin senantiasa memberikan nilai tambah kepada produk-produknya," ucapnya.

Untuk memperoleh satu IMC, pelanggan cukup berlangganan IndiHome dengan cara datang langsung ke Plasa Telkom, melalui telepon ke 147, atau melalui website shop.telkom.co.id. Kemudian lakukan registrasi melalui email ke [email protected]. Untuk setiap pelanggan yang berlangganan IndiHome melalui channel tersebut akan mendapatkan IMC senilai Rp150.000.

Selain bekerjasama dengan bioskop 21/XXI, IndiHome juga melakukan joint promo untuk film-film box office Cinderella, Avengers 2 : Age of Ultron X-MEN "Days of Future Past", The Fantastic Four, Ant Man, Bond 24, dan Star Wars Episode VII.

Tim Info Tempo