Lexus GS 200t Raih ASEAN Car of The Year 2016

INFO METRO - All New Lexus GS 200t meraih penghargaan “Best Medium Luxury Sedan” di Auto Bild Award 2016 dan “Premium Executive Car of the Year” di ASEAN Car of The Year Award 2016. Penghargaan ini menunjukkan eksistensi Lexus tidak hanya pada produk-produk flagship untuk mobil mewah berdimensi besar, tapi juga segmen medium dengan All New Lexus GS 200t.

“Tentu saja penghargaan tersebut memberikan motivasi kepada Lexus untuk terus memberikan best product dan pelayanan yang terbaik kepada para Lexus Enthusiast,” ujar General Manager Lexus Indonesia Adrian Tirtadjaja.

Penghargaan tersebut, melengkapi kesuksesan Lexus GS 200t di pasar mobil mewah. Sedan ini diluncurkan pada awal 2016 untuk para pelanggan yang ingin memiliki kendaraan modern dan elegan, namun sporty.

Adapun sedan GS memiliki catatan sejarah cukup panjang. Generasi pertama Lexus GS hadir pada 1993 untuk pasar Amerika, Eropa, serta beberapa negara Asia.

‘GS’ berarti Grand Touring Sedan. Mobil ini didesain menghadirkan kenyamanan serta driving experience yang menyenangkan.

Memasuki generasi keempat, desain Lexus GS mengalami perubahan total, lebih elegan dan modern. Pada generasi ini, pilihan mesin juga kian beragam dari 2.000 cc dan V8 5.000 cc yang disematkan pada GS F.

Ketika dikenalkan, All New Lexus GS adalah sebuah sedan dengan desain berani, mewah, elegan, dan disertai fitur-fitur terdepan untuk memberikan kenyamanan bagi seluruh penumpang.

Kemudian dilakukan perubahan terhadap tampilan eksterior All New Lexus GS 200t. Lampu utama menggunakan tiga lampu LED berbentuk ‘L’, spindle grille sebagai ciri khas Lexus modern, desain alloy wheels yang tajam dan memukau, serta lampu belakang yang terlihat sangat dinamis.

Adrian mengatakan Lexus GS200t juga memiliki keunggulan lain, yakni driving pleasure terdepan di antara mobil lain. Lexus GS ini dibanderol mulai Rp 1.200.000.000 on the road (wilayah DKI Jakarta Januari 2017).

Selain Lexus GS200t, di segmen medium luxury ada Lexus ES300h. Mobil ini tampil dengan teknologi Lexus Hybrid Drive yang memberikan kenyamanan berkendara, kesenyapan kabin yang sempurna, serta diimbangi dengan efisiensi dan pemakaian kendaraan yang eco-friendly.

Lexus ES resmi dipasarkan di Indonesia pada Oktober 2013. Kemudian, pada pertengahan 2015, Lexus Indonesia menghadirkan model penyegaran dari ES dengan desain yang lebih modern dan tetap mempertahankan ciri ES yang mewah.

Lexus terus berkomitmen untuk menyediakan pilihan sedan yang sesuai dengan kebutuhan konsumen Indonesia. “Komitmen yang senantiasa diberikan, yakni personalized luxury ownership experience, dilengkapi dengan 5 years free service dan 3 years warranty, serta kemudahan-kemudahan after sales lainnya yang kami sediakan dalam Lexus Concierge Service,” ujar Adrian. (*)