LINE Hadirkan Konten Mobile Drama

INFO BISNIS - Platform mobile terdepan dunia, LINE, meluncurkan konten mobile drama terbaru berjudul 'Nic and Mar', yang menampilkan dua aktor berbakat, Nicholas Saputra dan Mariana Renata sebagai bintang utamanya. Melalui konten ini, LINE ingin mengajak semua pengguna untuk mengalami sebuah brand experience dengan cara yang paling natural.

"Kami senang dapat menjadi platform mobile pertama yang mempersembahkan layanan mobile drama di Indonesia. Kami berharap para pengguna LINE bisa menyukai dan menikmati mobile pertama kami, sebagaimana kami menikmati proses pembuatannya," ujar Galuh Chandrakirana, Team Leader of Marketing LINE Indonesia dalam acara jumpa pers Kamis, 12 Maret 2015.

Serial LINE mobile drama yang dibuat dan diproduksi LINE ini sengaja mengangkat jalan cerita mengenai Nic dan Mar, mantan kekasih yang secara tidak sengaja bertemu di benua Eropa. Awalnya keduanya memutuskan untuk menghabiskan waktu beberapa hari sebagai teman. Namun seiring berjalannya waktu, mereka merasa ada hubungan yang berkembang menjadi sesuatu yang lain. Berlatarkan kota cinta yang romantis, yaitu Paris dan Praha, serial 7 episode berdurasi 6-7 menit per episodenya ini mengajak penonton untuk mengetahui, apakah cinta mereka akan bersemi kembali dan tahan uji seiring perjalanan waktu.

Menurut Galuh, yang menarik dari drama ini adalah konsepnya. LINE sengaja memberikan ruang kepada para pemain untuk berimprovisasi di luar storyline yang sudah dibuat sebelumnya. Ia mencontohkan saat pengambilan gambar. "Kami meminta kedua selebriti yang pernah berpacaran sebelumnya ini untuk dapat memposisikan diri mereka ke dalam situasi, dimana dua orang mantan kekasih yang tidak pernah bertemu selama bertahun-tahun, tiba-tiba berjumpa di Paris. Kami pun meminta mereka membayangkan apa kira-kira yang mereka rasakan, ucapkan, dan lakukan di dalam situasi seperti itu," kata Galuh.

Mobile drama adalah sebuah konsep yang mengajak semua pengguna LINE untuk dapat menikmati konten gratis melalui ponsel. Serial mobile drama 'Nic and Mar' ini akan disiarkan setiap Kamis dan Jumat mulai 13 Maret 2015 melalui Afficial Account 'LINE STORY' (@LINESTORY). Para pengguna yang menambahkan Official Account 'LINESTORY' di akun LINE-nya juga akan mendapat stiker set 'Bonjour: Nic and Mar' secara gratis.

