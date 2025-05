MA Putuskan Sengketa Utang dan Kepailitan Krama Yudha

INFO NASIONAL - Mahkamah Agung Republik Indonesia resmi mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Rozita Binte Puteh dan Ery Rizly bin Eka Rasja Putra Said selaku ahli waris almarhum Eka Rasja Putra Said. Dengan keluarnya putusan ini, para ahli waris dinyatakan bebas dari status pailit dan bebas dari tuduhan hutang.

Sengketa ini berawal pada 2023 saat Mohammad Arsjad Rasjid Prabu Mangkuningrat alias Arsjad Rasjid, Said Perdana bin Abu Bakar Said, Indra P. Said, dan Daud Kai Rizal mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Pada Mei 2024, pengadilan menyatakan dua ahli waris, yakni Rozita Binte Puteh dan Ery Rizly bin Eka Rasja Putra Said, dalam keadaan pailit.