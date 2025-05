Mandiri Raih 4 Penghargaan di IBA 2015

INFO BISNIS - Kinerja Bank Mandiri dalam memberikan layanan dan produk terbaik kepada nasabah kembali mendapat apresiasi. Kali ini, dalam Indonesia Banking Award (IBA) 2015, yang diselenggarakan PT Tempo Media Tbk dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Banking School (IBS), tidak tanggung-tanggung, Bank Mandiri membawa pulang empat penghargaan dari lima kategori penilaian IBA 2015.

Penghargaan IBA 2015 diterima Bank Mandiri pada Kamis, 17 September 2015, di Hotel Kempinski, Jakarta. Penghargaan ini diserahkan Direktur Keuangan PT Tempo Inti Media Tbk Gabriel Sugrahetty dan diterima Managing Director Consumer Banking Bank Mandiri Hery Gunardi.

Empat kategori yang dimenangi Bank Mandiri adalah The Most Efficient Bank, The Most Reliable Bank, The Best Bank in Retail Banking Services, dan The Best Bank in Digital Services. The Most Efficient Bank adalah pengukuran tingkat efisiensi perbankan berdasarkan analisis kinerja keuangan dibanding kinerja efisiensi. Bank Mandiri meraih penghargaan ini di kelas Bank Konvensional Nasional dengan aset di atas Rp 100 triliun.

Sedangkan The Most Reliable Bank mengukur tingkat keandalan bank yang didasarkan pada hasil pengukuran tingkat efisiensi dan kenaikan kinerja rasio keuangan akhir 2013 terhadap 2014 dan 2014 terhadap Maret 2015. Penghargaan The Best Bank in Retail Banking Services mengukur kinerja bisnis retail perbankan yang meliputi pertumbuhan jumlah tabungan; pertumbuhan kredit usaha mikro, kecil, dan menengah (KUKM); serta rasio Current Account and Saving Account (CASA) berdasarkan data sekunder yang berasal dari laporan keuangan 2013-2014.

Managing Director Consumer Banking Bank Mandiri Hery Gunardi mengungkapkan, kemampuan bank BUMN ini memenangi The Most Efficient Bank karena berhasil menjaga pos-pos yang terkait dengan biaya. "Spending dapat kami jaga dengan baik. Kalau perlu, baru dikeluarkan. Jika tidak perlu, tidak dikeluarkan. Biaya yang dikeluarkan pada dasarnya bisa produktif. Bisa menghasilkan revenue lagi sehingga cost-nya terjaga," ujar Hery. Adapun tantangan dalam hal penerapan efisiensi biasanya terkait dengan biaya tenaga kerja karena biaya terbesar adalah biaya tenaga kerja. Misalnya, gaji seorang officer Rp 10 juta per bulan, tapi sebetulnya gaji officer tersebut 2,5 kali jumlah tersebut. Sebab, ada uang THR, uang cuti, uang kesehatan, cadangan pensiun, dan sebagainya. Bila jumlah pegawai semakin banyak dan tidak terkendali, cost akan membengkak. "Maka yang harus kita jaga adalah produktivitas pegawai. Pertumbuhan pegawai tidak terlalu tinggi tapi produktivitasnya naik," Hery menambahkan.

Di sisi layanan digital, hal ini bagi Bank Mandiri sudah menjadi keharusan karena kenyamanan, kemudahan, kecepatan, dan keamanan transaksi sangatlah dibutuhkan nasabah. Menurut Hery, 90 persen transaksi di Bank Mandiri sudah menggunakan electronic channel. "Bank Mandiri akan terus memperkuat electronic channel, seperti ATM, mesin electronic data capture (EDC), Internet banking, SMS banking, dan yang lainnya," ucapnya.Selain itu Bank Mandiri juga selalu memperkaya layanan dengan memperbanyak digital platform untuk memenuhi kebutuhan nasabah, termasuk nasabah-nasabah muda.

INFORIAL