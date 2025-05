Menaksir Kekuatan Atlet Pon Jabar

INFO PON - Tahap pendaftaran entry by name Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX/2016 telah ditutup pada 17 Juni lalu. Jawa Barat mendaftarkan 1.170 atlet serta 390 pelatih dan ofisial yang diyakini akan membawa Jawa Barat menjadi juara umum PON kali ini.

Dengan demikian, kontingen PON XIX/2016 Jabar dipastikan akan berkekuatan 1.560 orang, atau meningkat dibandingkan saat PON XVIII/2016 Riau yang hanya berkekuatan 980 atlet. Sebagai tuan rumah yang mendapatkan 'wild card', Jabar memiliki keuntungan dari segi kuantitas dan memungkinkan turun di semua nomor pertandingan.

Tak hanya jumlahnya, kualitas masing-masing atlet yang akan berlaga juga diyakini telah meningkat dan memperbesar kemungkinan pencapaian target medali. Jawa Barat membidik minimal 20 persen dari total 754 medali emas yang dipertandingkan.

Optimisme ini bukan tanpa alasan. Program try out rutin dilakukan oleh atlet berbagai cabang olahraga demi meningkatkan teknik dan kemampuan mereka. Bahkan sejumlah atlet berkesempatan melakukan try out di luar negeri.

Salah satunya adalah atlet cabang olahraga taekwondo andalan Jabar, Vinny Putnamawati Yuspendi. Ia mengaku program latih tanding dengan tim terbaik asal Korea Selatan, telah menempa aspek kedisiplinan dan teknik yang dikuasainya.

Hal senada juga diungkapkan tim Pelatda (Pelatihan Daerah) catur Jawa Barat yang melakukan try out di Uzbekistan. Setelah mengikuti program latih tanding tersebut, Susanto Megaranto berhasil masuk posisi lima besar catur kilat dan Arif Abdul hafiz mendapat norma master internasional serta masuk peringkat ke-14.

Program try out menjadi cara jitu untuk mengintegrasikan kemampuan atlet dan program di dalam negeri dengan pesaing yang lebih kuat di luar negeri. Jika para atlet bisa unggul saat bersaing dengan tim yang lebih tinggi kemampuannya, hal ini akan memperbesar peluang Jabar untuk meraih prestasi terbaik di PON XIX/2016 mendatang.