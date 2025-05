Mencari Hotel Murah di Jakarta dan Bandung

INFO TRAVEL - Kota Jakarta dan Bandung identik sebagai pusat hiburan. Sejumlah konser atau pertunjukkan digelar di dua kota ini. Tidak terhitung sudah berapa band ternama, penyanyi hingga aktor dan aktris dari negara-negara lain memilih Jakarta atau Bandung sebagai panggung untuk menghibur penggemar mereka.

Di Jakarta, kawasan Senayan menjadi lokasi panggung favorit para artis kelas nasional maupun internasional. Bagi yang tinggal di Jakarta, tentu tidak harus kerepotan mendatangi lokasi pertunjukan. Berbeda halnya bagi penggemar yang berasal dari luar kota. Biasanya tempat menginap menjadi problem.

Karena itulah, Traveloka menawarkan informasi tentang sejumlah tempat menginap murah yang mudah diakses ke sekitar Senayan. Onyx Residence di Jalan Penjernihan I No 15, Kompleks Keuangan adalah hotel yang berada di tengah kota. Hotel ini menyediakan fasilitas televisi, air conditioner (AC), kulkas, free Wi Fi, dan kamar mandi bersih. Lingkungan di luar hotel ini juga ramah menyediakan makanan murah. Hotel Arsonia Bougainvillea di Jalan Pejompongan Raya No. 2 Bendungan Hilir, Jakarta Pusat dekat dari Jakarta Convention Center (JCC), gedung DPR/DPD/MPR, Kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga, KONI, Kantor Kementerian Kehutanan, TVRI, Badan Pemeriksa Keuangan dan Lembaga Administrasi Negara, Plaza Senayan, Senayan City, Plaza Semanggi dan Pacific Place. Anda juga bisa memilih Bendungan Hilir 77 Residence dengan fasilitas kelas bintang dua. Atau Bamboo Inn yang terletak Kota Bambu Selatan No.9 sangat dekat dengan Mall Taman Anggrek. LeGreen Suite 2 Pejompongan beralamat di Jl. Pam Lama No. 2B, Pejompongan, Jakarta Pusat juga bisa dipilih karena menawarkan pemandangan dengan jendela besar yang menghadap ke ruang terbuka sehingga udara dan pencahayaan alami dapat masuk ke kamar. Tersedia juga AC split, TV Cable , free Wi Fi, nakas, work desk, almari pakaian ukuran besar, dan kamar mandi modern.

Tidak jauh beda dengan Jakarta, Kota Bandung dikenal dengan sebutan Paris van Java juga kerap didatangi artis ternama. Kawasan ini dikenal sebagi pusat mode nusantara. Sehingga tidak heran banyak factory outlet yang menawarkan busana-busana up to date. Bagi Anda penggemar pencinta fashion tidak salah memilih Kota Bandung sebagai tujuan liburan. Dan untuk Anda yang berencana menginap di Bandung, ada banyak hotel murah. Hanya dengan modal sekitar Rp 200 ribuan, Cassadua Hotel di Jalan Cassa Nomor 2 bisa jadi tujuan karena menyediakan layanan hotel bintang tiga. Lokasinya strategis untuk Anda yang sudah siap-siap berbelanja di BTC Fashion Mall atau Paris van Java Mall. Indah dan sejuknya Bandung dapat dinikmati juga dengan menginap di Lotus Bandung di Jalan Tubagus Ismail VIII-45, Dago. Lotus Bandung pun dekat dengan beberapa pusat perbelanjaan, seperti Mal Cihampelas Walk (Ciwalk) dan Mal Paris van Java. Bandara Hussein Sastranegara dijangkau 30 menit. Kunjungi website Traveloka untuk mencari informasi promo yang menarik.

