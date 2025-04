Mendorong Efektifitas Kebijakan Suku Bunga Rendah

Hal itu disinyalir sebagai salah satu penyebab utama masih lesunya kinerja kredit perbankan. Penyaluran kredit hingga Agustus 2017 tercatat sebesar Rp4.514,5 triliun atau hanya tumbuh 8,4 persen secara tahunan (year on year/yoy). Peningkatan pertumbuhan kredit perbankan disebabkan oleh kredit investasi (KI) dan kredit konsumsi (KK). Dimana, KI tercatat sebesar Rp1.123 triliun atau naik 6,8 persen dan KK tumbuh sebesar 10,2 persen menjadi Rp1.316,3 triliun per Juli 2017.

Tren pertumbuhan tersebut lebih banyak digerakkan oleh investor dalam negeri. Sementara, investor asing memilih untuk menarik dananya sehingga terjadi capital out flow di pasar saham cukup besar mencapai Rp12 triliun. Kemudian, mereka tempatkan pada instrumen insvestasi dengan return on investment (ROI) yang lebih baik, salah satunya Surat Utang Negara (SUN). Karenanya, belakangan terjadi capital in flow sebesar Rp11 trilun di bond market Indonesia.