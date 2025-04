Mendorong Ekonomi Kreatif dengan Aplikasi

Indonesia, yang dianugerahi keragaman dan sumber daya manusia melimpah, dapat menggunakan itu melalui aplikasi. Tentu masih ingat bagaimana Own Games, pengembang games di Bandung, berhasil menggegerkan dunia aplikasi dengan aplikasi Tahu Bulat. Aplikasi itu sangat dekat dengan kehidupan masyarakat Indonesia karena dengan mudah menemukan penjual tahu bulat di sudut-sudut gang. Apakah aplikasi seperti permainan jual bakso atau cilok juga dibuat? Ya, tapi tidak semeledak tahu bulat yang punya jutaan unduhan di Google Play maupun Apple Store.

Mau lihat betapa besar ekonomi aplikasi ini? Pendapatan bagi penerbit aplikasi langsung dari iOS dan Google Play diperkirakan mencapai US$ 35 miliar dolar di seluruh dunia pada 2016. Angka ini meningkat 40 persen dari sebelumnya. Bila ditambahkan dengan app-store pihak ketiga dan pendapatan dari iklan dalam aplikasi, App Annie memperikirakan pendapatannya sekitar US$ 90 miliar dolar. Seperti diperkirakan mayoritas pendapatan datang dari kategori game, sekitar 75 persen dari iOS dan 90 persen dari Google Play Store.

Pokemon Go tercatat sebagai game yang paling cepat menghasilkan uang dengan pendapatan US$ 800 juta, tapi hanya bertahan hingga 100 hari saja. Candy Crush malah lebih awet hingga 250 hari serta Clash of Clan (CoC) lebih dari 500 hari. Selain itu, App Annie mencatat aplikasi berbasis video akan makin meledak ketika berbagai operator menawarkan opsi data unlimited. Peran operator sangat kentara dalam melayani kebutuhan masyarakat tersebut karena dengan jaringan data yang cepat, stabil, serta harga terjangkau, masyarakat dapat maksimal memanfaatkannya menggapai kesejahteraan.(*)