Mengeksekusi Strategi,Menciptakan Bisnis Berkelanjutan

INFO BISNIS - Melambatnya pertumbuhan ekonomi global dan nasional beberapa tahun belakangan ini menjadi tantangan bagi dunia perbankan. Dampak yang paling dirasakan perbankan adalah menurunnya penyaluran kredit dan penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) dari target yang telah ditentukan. Di sinilah dibutuhkan kemampuan perbankan untuk menyusun strategi dan mengeksekusinya dengan tepat sehingga bisnis terus bertumbuh.

Di tengah kondisi seperti itu, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk menunjukkan kinerja yang menggembirakan. Strategi yang telah disusun untuk menghadapi kondisi itu mampu dieksekusi dengan baik. Buahnya, gelar The Best in Banking Industry Strategy and Performance Execution Excellence (SPEx2) Awards 2015 dari GML Performance Consulting Group yang bekerja sama dengan Tempo Media Group pun dianugerahkan kepada bank BUMN ini.

Dalam dunia bisnis, strategi itu sangat penting. Namun yang tak kalah penting adalah eksekusi strategi itu sendiri. Banyak riset menunjukkan merancang strategi itu lebih mudah dibandingkan dengan mengeksekusinya. Dalam sebuah riset yang dilakukan GML pada 2011-2012 terhadap 175 perusahaan di Indonesia, hanya 37,5 persen yang berhasil mengeksekusi strategi yang telah disusun, sedangkan 62,5 persen sisanya gagal.

CEO GML Performance Consulting Group Suwardi Luis mengatakan BNI dianggap sukses merancang strategi dan mengeksekusinya dengan tepat sehingga menghasilkan kinerja yang baik di setiap level individu. "Selama lima tahun terakhir, pertumbuhan kumulatif mereka rata-rata 15 persen per tahun sehingga tahun lalu pendapatan mereka mencapai Rp 33 triliun dan menembus profit hingga Rp 10 triliun, pertama kali dalam sejarah BNI. Pencapaian finansial mereka membuat kami terkesan," kata Suwardi.

Suwardi menuturkan, BNI mulai melakukan transformasi pada 2011. Dalam transformasi itu, BNI tidak hanya membenahi GCG (good corporate governance), akan tetapi juga strategi. "Inilah yang kami cari, apa saja yang mereka lakukan," ujarnya.

Meiky Sofyansyah, Wakil Direktur Pemasaran PT Tempo Inti Media Tbk yang menjadi salah satu juri, mengatakan penilaian tidak hanya dilakukan terhadap kinerja finansialnya, akan tetapi juga bisnis sosial dan lingkungan. Bank yang berdiri pada 5 Juli 1946 ini mengalokasikan dana yang cukup besar untuk program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL). "Salah satu bentuk komitmen sosialnya adalah Kampoeng BNI. Mereka mengubah suatu kampung sehingga memiliki nilai ekonomi. Hal ini dilakukan dengan empowering (memberdayakan) masyarakat untuk naik kelas dari nonbankable menjadi bankable, sehingga desa itu memiliki kapasitas, bukan sekadar charity sehingga keberlanjutannya lebih terjamin," katanya.

Saat ini, BNI memiliki 30 Kampoeng BNI yang dikembangkan dengan dana program kemitraan dan program bantuan dana bina lingkungan yang tersebar di seluruh Indonesia. Di sana, BNI mengembangkan potensi UMKM dengan memberikan pelatihan bisnis, pendanaan, dan membuka jalur pemasaran. Disadari atau tidak, inovasi ini menjadi salah satu strategi BNI untuk menciptakan nasabah di masa depan.