Menguliti Eksterior Premium All New Corolla Altis

INFO BISNIS - Pada Januari 2017 lalu, PT Toyota-Astra Motor (TAM) kembali menyuguhkan kejutan melalui kehadiran New Corolla Altis. Konsep desain dinamis, yang menjadi ciri khas Toyota Corolla, tetap dipertahankan pada rilisan terbaru legenda sedan warisan Toyota ini. Sentuhan-sentuhan baru diterapkan, terutama pada sisi eksterior. Keputusan itu terhitung jeli karena hasilnya terbukti dengan kesan prestise yang kian melekat pada penampilan New Corolla Altis.

Hingga saat ini, 11 generasi Toyota Corolla sukses mendunia dengan total penjualan melebihi 44 juta unit. New Corolla Altis hadir semakin modern dengan sisi eksterior yang prestisius, interior yang lebih nyaman, serta tetap mengedepankan aspek fun to drive. “Sentuhan berbagai desain dan fitur improvement yang disematkan pada New Corolla Altis diharapkan mampu melebihi harapan pelanggan akan keberadaan produk legendaris Toyota di segmen sedan,” kata President Director TAM Hiroyuki Fukui.

Desain grille New Corolla Altis nan pipih tampak menyatu dengan headlamp anyar yang semakin modern dan premium. Lampu utama hadir kian canggih dengan teknologi Bi-Beam Projector, seperti pada Fortuner dan Sienta. Sementara lower grille depan tampil mewah melalui bilah hitam memanjang. Inovasi yang berhasil memberi aksen tegas pada foglamp. Lampu buritan pun mendapat sentuhan prestise berkat tampilan yang baru. Sedangkan dari sisi samping, pembaruan utama dilakukan pada desain alloy wheel (Altis V-Grade) dan Two Tone Color pada alloy wheel 16 inci (Altis G-Grade).

Kehadiran New Corolla Altis yang mengedepankan konsep canggih dan prestise tidak terlepas dari keinginan Toyota dalam memenuhi kebutuhan pelanggan akan kendaraan sedan berkelas. Misi ini diperkuat dengan dukungan kelengkapan fitur kenyamanan dan keamanan. Tampilan desain eksterior kelas premium, yang didukung kemewahan sisi interior, membuat New Corolla Altis berhasil memberikan sensasi pengalaman yang modern dalam berkendara.

“New Corolla Altis merupakan wujud apresiasi Toyota kepada pelanggan setia Corolla, khususnya yang membutuhkan sedan mewah dan prestise sesuai dengan gaya hidup dan status sosial,” kata Vice President TAM Henry Tanoto.

Untuk harga on the road di Jakarta, New Corolla Altis dibanderol Rp 442, 1 juta untuk tipe 1.800 G dengan transmisi manual. Sedangkan untuk yang berteknologi matic seharga Rp 456,6 juta.(*)