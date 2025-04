Momentum Post-Ramadan: Revolusi Akhlak Generasi Z

Karol Lewczuk dan rekan, dalam studinya - Frequency of use, moral incongruence and religiosity and their relationships with self-perceived addiction to pornography, internet use, social networking and online gaming menyebut bahwa perilaku candu seperti pornografi, penggunaan internet, dan game online berimplikasi pada konflik moral lebih menantang daripada kecanduan yang disebabkan oleh gangguan penggunaan zat-zat terlarang. Maka dari itu, aturan moral, sosial, dan agama dapat digunakan sebagai indikator masalah moral.