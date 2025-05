INFO BISNIS - Dunia saat ini semakin datar (flat), hampir tidak ada batasan teknologi informasi. Semua data semakin mudah didapatkan hanya dalam satu genggaman yang dapat dibawa ke mana saja di dalam kantong. Melalui smartphone, banyak aplikasi yang menawarkan fitur-fitur memudahkan pengguna. Dan dari begitu banyaknya aplikasi, idealnya tidak lupa menyimpan salah satunya fitur tentang kesehatan. Garda Mobile Medcare adalah pilihan terbaik. Seluruh fitur dalam aplikasi ini mudah dioperasikan.

Berbeda dari fitur kesehatan lainnya, Garda Mobile Medcare adalah alat pengingat dan sangat bermanfaat karena sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Garda Mobile Medcare memang khusus dibuat untuk masyarakat dan pelanggan asuransi kesehatan Garda Medika dari Asuransi Astra. Ingin punya aplikasi ini di smartphone? Cukup dengan menggunduh melalui Google Play untuk platform Android dan Apple App Store untuk platform iOS/iPhone.

Penasaran fitur apa yang disajikan? Antara lain all in one reminder, wellness, medical control, medication, symptoms, call Garda Akses, near me, knowledge dan Garda Medika.

All in one reminder yakni pengingat aktivitas kesehatan. Fitur wellness berfungsi untuk membantu mengingat kegiatan olahraga yang ingin dilakukan. Medical control dapat digunakan untuk mencatat kegiatan check up. Dalam fitur ini, pengguna dapat memasukkan jadwal check up jika kegiatan ini harus dilakukan berulang.

Pada fitur medication, dapat digunakan sebagai pengingat obat yang harus dikonsumsi serta ketentuannya termasuk foto obat terkait. Aplikasi ini juga memudahkan pengguna yang ingin menjaga kesehatan mereka. Pengguna dapat mengatur target untuk beberapa hal seperti porsi makan, air putih, kopi dan teh yang ingin dikonsumsi dalam satu hari. Termasuk jumlah jam tidur yang ingin dicapai. Di dalam Mediacation ada Body Mass Index untuk mengetahui berat tubuh ideal. Cukup masukkan ukuran berat dan tinggi badan, maka hasil akurat pun dapat.

Ada juga fitur symptoms yang dapat memuat catatan pengguna tentang keluhan penyakit. Catatan ini memudahkan pengguna untuk menjelaskan secara rinci kepada dokter sebagai data pendukung untuk menarik diagnosa.

Apabila butuh bantuan, ada Call Garda Akses yang secara otomatis akan menghubungkan pengguna ke call centerAsuransi Astra di nomor 1500112. Fitur ini memudahkan pengguna menghubungi Asuransi Astra jika memerlukan berbagai informasi produk, layanan, program, hingga layanan darurat seperti ambulans khusus untuk peserta Garda Medika.

Dan yang tidak kalah dengan fitur lain, Near Me menjadi andalan. Dalam bentuk peta digital, Near Me karena memberi arahan menuju apotik, rumah sakit, laboratorium, pusat kebugaran, dan optik.

Fitur Knowledge tidak kalah penting. Memberikan wawasan bagi pengguna mengenai kesehatan melalui berbagai informasi dan tips. Misalnya tentang cairan alami yang dapat membantu memulihkan pasien dari efek demam berdarah.

Dan satu-satunya fitur yang dapat diakses pelanggan yakni Garda Medika. Melalui fitur ini, pelanggan dapat lebih tahu benefit of coverage yang dimiliki serta daftar claim yang pernah dilakukan. Nikmati keuntungan selama masa promo Medcare dari 25 Mei hingga 30 Juni 2016 yakni bebas biaya mencoba selama 10 hari di Celebrity Fitness dan voucher Rp 500 ribu untuk pembelian frame dan lensa dengan minimum transaksi Rp 1,2 juta di Optik Melawai.