Once Siap Guncang Flower Festival di Tomohon

INFO TRAVEL - Menpar Arief Yahya lagi-lagi menirukan dialek Sulawesi Utara yang khas. Mari Jo ka Manado! Lanjut ke Tomohon, yang hanya berjarak sekitar 40 kilometer dari ibu kota provinsi Sulut itu. Ajakan Mantan Dirut PT Telkom ini terkait dengan Tomohon International Flower Festival (TIFF) 2016 yang akan berlangsung pada 8 Agustus 2016 mendatang.

Sebuah pawai mobil berhias bunga-bunga yang mengangkat pamor Tomohon di level internasional. “Kalau di Los Angelos, Amerika ada Parade Bunga Mawar Pasadena setiap 1 Januari? Yang mengangkat popularitas kawasan itu sejak 1890-an, di saat New York dan Pantai Timur dikepung salju. LA mempromosikan bunga warna-warni yang indah mekar seperti surga. Tomohon adalah Pasadena-nya Indonesia,” ujar Arief Yahya.

Kebetulan wisman Tiongkok juga sedang banyak-banyaknya di Kota Manado, sehingga menjadi atraksi pariwisata yang kuat untuk go international. Apalagi jarak Manado-Tomohon itu tidak seberapa jauh, bisa ditempuh dalam satu jam perjalanan darat. Kota Tomohon berada di ketinggian kira-kira 700-800 meter dari permukaan laut (dpl), diapit oleh 2 gunung berapi aktif, yaitu Gunung Lokon (1.689 m) dan Gunung Mahawu (1.311 m). Suhunya sejuk, waktu siang di bawah 30 derajat Celsius dan malamnya, 23-24 derajat Celsius.

Hari-hari ini, kota itu mulai semarak bau bunga. Bunga-bunga mulai menghias setiap sudut kota yang didaulat sebagai kota paling sejuk di dataran Minahasa ini. Gelaran akbar karnaval bunga itu sudah menginjak tahun ke-6, kali ini kembali akan diikuti oleh berbagai negara seperti Amerika Serikat, China, Hongkong, Selandia Baru, Rusia, Perancis, Thailand dan Philipina. “Kebayang, ada peserta dari Tiongkok, da nada wisman dari Tiongkok yang hadir,” katanya.

Selain karnaval bunga, Tournament of Flowers yang pesertanya dikompetisikan, rangkaian kegiatan itu juga berlangsung kegiatan pendukung seperti festival kuliner, expo, pemilihan putra-putri bunga, lomba band, serta panggung musik yang menghadirkan artis ibukota. Salah satunya adalah Elfonda Mekel atau yang akrab dipanggil Once, si pelantun “Dealova” yang menjadi salah satu favourit Menpar Arief Yahya. Once akan menjadi magnet panggung musik TIFF 2016.

Kebetulan, Once berasal dari Minahasa, yang kemudian pecah menjadi Tomohon dan Minahasa Selatan tahun 2003 itu. Dia akan tampil malam hari selepas helatan karnaval bunga pada 8 Agustus itu. "Tomohon ini kota yang menyenangkan buat saya, makanya gembira sekali bisa menjadi bagian dari TIFF tahun ini. Mari Jo Torang Beking Rame Tomohon," kata Once dengan logat Minahasa itu.

Kementrian Pariwisata RI menunjukkan komitmennya dengan mendukung penuh kegiatan tahunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Tomohon ini.

"TIFF sudah menjadi agenda tahunan pariwisata yang tentunya akan mendatangkan banyak wisatawan baik nusantara maupun mancanegara. Kita berharap, dengan dukungan promosi dari Kemenpar kegiatan ini akan mendongkrak kunjungan wisata ke Tomohon," kata Raseno Arya, Asisten Deputi Pengembangan Segmen Pasar Personal Kemenpar RI. (*)